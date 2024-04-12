إسرائيل متشائمة.. "حماس قد لا توافق على المقترح الأميركي"

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تتزايد المؤشرات الإسرائيلية المتشائمة يوماً بعد يوم حول أفق المفاوضات عبر الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

فقد أكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، اليوم الجمعة، أن فرص رد حماس على الاقتراح الأميركي ضئيلة للغاية.

كما أوضحوا أن "المؤشرات ليست جيدة على الإطلاق"، حسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

"تدير ظهرها"

وكان فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألقى باللائمة أمس أيضا على حماس، محملاً إياها مسؤولية الفشل في التوصل لاتفاق. وقال ديفيد منسر، المتحدث باسم مكتبه، "ثمة عرض معقول جدا على الطاولة، لكن حماس تواصل إدارة ظهرها له".

في حين أكد رئيس المكتب السياسي للحركةإسماعيل هنية، أن حماس لا تزال تسعى إلى اتفاق، إلا أنه حمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية المماطلة. وقال: "إسرائيل تماطل حتى هذه اللحظة وتتهرب من الاستجابة للمطالب".

عقدة العقد

يشار إلى أن المقترح الذي قدمه الجانب الأميركي خلال تلك المحادثات حاول التوصل إلى حل لعقدة العقد المتمثلة في عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وهو مطلب تتشدد فيه إسرائيل، إذ ترفض عودة الشبان لاسيما من هم في عمر التجنيد وتسمح فقط بعودة عدد محدد من النساء والأطفال وكبار السن.

وبموجب هذا المقترح ستسمح القوات الإسرائيلية بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة من دون أي إجراءات تفتيش وفحوص أمنية.

في حين سيُطلب من حماس تقديم قائمة بأسماء الأسرى من النساء والمسنين والمرضى الذين تحتجزهم وما زالوا على قيد الحياة، وسط مخاوف وترجيحات من أن يكون أغلب الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم نحو 130 قد توفوا داخل غزة.

وتتمسك حماس بعودة كافة النازحين إلى منازلهم في شمال القطاع، فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لديها.