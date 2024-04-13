مهاجم سيدني تجول بسكين بين المتسوقين.. وشاب "بطل" واجهه

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وقع حادث طعن وسط مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، اليوم السبت، ما دفع الشرطة الأسترالية إلى إجلاء مئات الأشخاص وسط استنفار أمني بالمكان، ليعلن عن قتل المهاجم بالرصاص على يد الشرطة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مشاهد مصورة بكاميرات مراقبة من داخل المركز التجاري المهاجم وكان يرتدي زيا رياضيا باللون الأخضر والأصفر وهو يركض داخل المكان وبين المتسوقين ويحمل سكيناً.

كما أظهر فيديو آخر شاب أسترالي وصف بـ"البطل" حاول التصدي للمهاجم وضربه بحاجز لمنعه من طعن المزيد، وذلك خلال صعوده على سلم كهربائي، بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة 9News sydney أن الشرطة قتلت المهاجم بالرصاص، بعد أن تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بطعنات، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 9 أشهر.

This man is an actual superhero. He saved hundreds of lives by blocking attackers who had already hurt multiple people at Sydney's Westfield Bondi Junction mall.

#Sydney

pic.twitter.com/szIcSIAtKu pic.twitter.com/nRH9djd6Xj — TopTrends90 (@TopTrends90) April 13, 2024

بالتزامن أظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حشودا تفر من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المكان.

فيما انتشرت بعض المشاهد المروعة التي أظهرت مصابين ممددين أرضا، بينما يتلقون الإسعاف من رجال الشرطة.

Everyone was crying’: eyewitness sees body



This masthead has spoken to an eyewitness who said he saw a dead body lying at the entrance to the Chanel store on level four.#Update #BondiJunction #Sydney #NSW #Australia

The man, who identified himself as Bill and works at a store… pic.twitter.com/NHE8i1Rz7A — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 13, 2024

تأهب عالمي

أتى هذا الحادث بعدما أعلنت ألمانيا أمس أنها أوقفت عدة مراهقين كانوا يعدون العدة لتنفيذ عمليات طعن وهجمات إرهابية في البلاد.

كما جاء وسط تأهب عالمي وأوروبي من هجمات قد ينفذها تنظيم داعش وأفرعه أو ذئابه المنفردة.