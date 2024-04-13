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مهاجم سيدني وهو يحمل سكيناً

مهاجم سيدني تجول بسكين بين المتسوقين.. وشاب "بطل" واجهه

دبي - العربية.نت
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وقع حادث طعن وسط مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، اليوم السبت، ما دفع الشرطة الأسترالية إلى إجلاء مئات الأشخاص وسط استنفار أمني بالمكان، ليعلن عن قتل المهاجم بالرصاص على يد الشرطة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مشاهد مصورة بكاميرات مراقبة من داخل المركز التجاري المهاجم وكان يرتدي زيا رياضيا باللون الأخضر والأصفر وهو يركض داخل المكان وبين المتسوقين ويحمل سكيناً.

كما أظهر فيديو آخر شاب أسترالي وصف بـ"البطل" حاول التصدي للمهاجم وضربه بحاجز لمنعه من طعن المزيد، وذلك خلال صعوده على سلم كهربائي، بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة 9News sydney أن الشرطة قتلت المهاجم بالرصاص، بعد أن تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بطعنات، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 9 أشهر.

بالتزامن أظهرت عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حشودا تفر من المركز التجاري وسيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تهرع إلى المكان.

فيما انتشرت بعض المشاهد المروعة التي أظهرت مصابين ممددين أرضا، بينما يتلقون الإسعاف من رجال الشرطة.

تأهب عالمي

أتى هذا الحادث بعدما أعلنت ألمانيا أمس أنها أوقفت عدة مراهقين كانوا يعدون العدة لتنفيذ عمليات طعن وهجمات إرهابية في البلاد.

كما جاء وسط تأهب عالمي وأوروبي من هجمات قد ينفذها تنظيم داعش وأفرعه أو ذئابه المنفردة.

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