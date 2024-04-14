إسقاط 99% من 300 صاروخ ومسيرة إيرانية.. ونتنياهو: "اعترضنا وتصدينا.. وسننتصر"

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستحقق النصر بعد تصديها لرشقة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط الهجوم الإيراني.

وقال نتنياهو على موقع "إكس": "اعترضنا وتصدينا.. معا سننتصر".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، في مؤتمر صحافي، إن إيران أطلقت أكثر من 300 قذيفة على إسرائيل أثناء الليل و99% منها تم صدها، مشيراً إلى أن عددا ضئيلا جدا من الصواريخ الباليستية الإيرانية اخترق الحدود وألحق أضرارا طفيفة بقاعدة جوية دون أن يؤثر على عملها.

وقال إن إيران أطلقت 170 طائرة مسيرة وأكثر من 30 صاروخ كروز لم يخترق أي منها أراضينا، مشيراً بالقول: "طائراتنا اعترضت خارج حدودنا 25 صاروخا أطلقتها إيران".

وأضاف أن بعض عمليات الإطلاق التي تمت ليلا كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران، مشيراً إلى أن إيران أقدمت على فعل في غاية الخطورة يدفع المنطقة نحو التصعيد.

وقال إن الهجوم الإيراني "أحبط" ورئيس الأركان صدق على الخطط المقبلة وعرضها على المستوى السياسي.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي إن إيران استخدمت صواريخ باليستية بالإضافة إلى صواريخ كروز ومسيرات في هجومها، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تحتفظ بكافة قدراتها العملياتية وتناقش خيارات عمليات المتابعة.

وقبلها قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في بيان مصور اليوم الأحد، إن إسرائيل تصدت للموجة الكبيرة الأولى من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران، لكن المواجهة لم تنته بعد.

وقال غالانت: "العالم كله رأى الليلة من هي إيران، وكان احتواء الهجوم مثيرا للإعجاب ولم يسفر سوى عن إصابات قليلة.. نحن يقظون ومستعدون لأي سيناريو".

وأضاف بالقول: "المعركة لم تنته بعد، علينا أن نكون يقظين ومنتبهين لتعليمات الجيش الإسرائيلي، وتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".