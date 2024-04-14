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Objects are seen in the sky over Amman after Iran launched drones towards Israel, in Amman, Jordan April 14, 2024, in this screen grab obtained from a social media video. Video Obtained by REUTERS/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
"أجسام طائرة" في سماء الأردن ليل السبت-الأحد
الشرق الأوسط

الأردن يستدعي السفير الإيراني ويسلمه رسالة احتجاج

وزير الخارجية الأردني: كل ما يشكل تهديداً للأردن ولأمن الأردنيين نتصدى له بكل إمكانياتنا وقدراتنا

عمّان - محمد ساهر الطراونة
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استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإيراني لدى الأردن، وأوصلت له رسالة "بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن".

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال في تصريحات لقناة "المملكة" إن "التصعيد الذي وقع أمس كنا قد حذرنا من وقوعه منذ بداية الحرب على غزة"، مؤكداً أن "كل ما يشكل تهديداً للأردن ولأمن الأردنيين نتصدى له بكل إمكانياتنا وقدراتنا".

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وكانت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية في إيران نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن القوات المسلحة الإيرانية ترصد بدقة تحركات الأردن خلال الهجوم على إسرائيل، مضيفاً أنه "في حال شارك الأردن في أعمال محتملة (لصد الهجوم) فسيكون حينذاك الهدف التالي"، بحسب ما نقلته الوكالة.

وأضافت الوكالة نقلاً عن المصدر: "تم قبل العمليات توجيه التحذيرات اللازمة إلى الأردن ودول المنطقة".

من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان السفير علي أصغر ناصري إن التصريحات التي تداولتها وكالات أنباء إيرانية وتهدد فيها الأردن "غير صحيحة وغير رسمية ولا تمثل الموقف الرسمي الإيراني".

وقال ناصري في تصريح مقتضب لموقع "خبرني" الأردني أن المواقف الرسمية الإيرانية هي التي تصدر فقط بشكل رسمي عن وزارة الخارجية الإيرانية.

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