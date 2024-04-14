تقارير إسرائيلية: تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني بلغت مليار دولار

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تكبدت إسرائيل قرابة الـمليار دولار كتكلفة لاعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية تعرضها للقصف وهي في قواعدها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأميركية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.

"إنجاز استراتيجي"

بدوره، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض 99% من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وقال في بيان: "الهجوم الإيراني كما تم التخطيط له من قبل إيران أحبِط حيث اعترضنا 99% من التهديدات وهذا إنجاز استراتيجي مهم".

وذكر أن طهران شنت "هجوما ضد إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم واجهه "التفوق الجوي والتكنولوجي للجيش الإسرائيلي بمشاركة تحالف قتالي قوي تمكن من اعتراض الغالبية الساحقة من التهديدات".