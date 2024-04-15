عدة سيناريوهات قد تلجأ إليها إسرائيل لردها "شبه المحتم" على هجوم إيران

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نفّذت إيران تهديدها بالرد على إسرائيل عدوتها الإقليمية من خلال شن هجوم كثيف وغير مسبوق عليها مساء السبت. لكن محللين رأوا أن البلدين لن يتوقفا عند هذا الحد، واعتبروا أن رد إسرائيل على الجمهورية الإسلامية أمر شبه محتّم لكنه في الوقت نفسه عملية محفوفة بالمخاطر يمكن أن تفاقم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

لماذا سترد إسرائيل؟

بينما اعتادت إيران وإسرائيل على التواجه من خلال أطراف ثالثة مثل حزب الله اللبناني، شنت الجمهورية الإسلامية لأول مرة هجوماً مباشراً من أراضيها بمئات الصواريخ والمسيّرات.

وقال المستشار الأمني ستيفان أودراند لوكالة فرانس برس، إنه حتى مع إسقاط إسرائيل وحلفائها معظم الصواريخ والمسيّرات، فإن هذا الحدث "يعيد كتابة العلاقات" بين الخصمين.

في الأول من نيسان/أبريل تجاوزت غارة جوية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية قواعد الاشتباك ونُسبت إلى إسرائيل. وتسبّب الهجوم بمقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري، الذي توعّد بالرد.

وقال ستيفان أودراند "تقليديًا، لا تتسامح إسرائيل مطلقًا إذا تعرضت أراضيها الوطنية لضربة من دولة أخرى"، معتبراً أن بنيامين نتنياهو "لا يمكنه عدم الرد".

كذلك أكد تامير هايمان الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والذي يرأس معهد دراسات الأمن القومي (INSS) أن "رداً إسرائيلياً سيحصل على الأراضي الإيرانية".

هل ستهاجم إسرائيل النووي الإيراني؟

وقالت المحللة سيما شاين وهي عميلة سابقة لدى الموساد وتدير البرنامج بشأن إيران في معهد دراسات الأمن القومي "إذا ردت إسرائيل فسيكون ذلك وفقًا للمعايير نفسها: على مواقع عسكرية، وليس على الجانب المدني وعلى الأرجح ليس على الجانب الاقتصادي".

ستيفان أودراند قال إنه لاحتواء خطر التصعيد، "يجب على الإسرائيليين أن يكتفوا بضربات على مواقع تقليدية، على مواقع أُطلقت منها صواريخ، على مصانع طائرات مسيّرة".

إلى ذلك، قال الخبير في الشؤون الإيرانية في الجامعة العبرية في القدس مناحيم مرحافي، إنه يبدو أن الهجوم الإيراني صُمّم لتجنّب "عدد كبير من الضحايا في الجانب الإسرائيلي".

واعتبر حسني عبيدي من مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، أن الإيرانيين ضربوا إسرائيل "بطريقة مُراقبة" خصوصاً "حتى لا يتعرضوا لرد فعل كبير من جانب إسرائيل من شأنه أن يعرض برنامجهم النووي للخطر".

وشكل البرنامج النووي الإيراني منذ سنوات محور توترات بين إيران وإسرائيل التي تتهم الجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الأخيرة.

ولفت ستيفان أودراند إلى أنه مع وجود رئيس وزراء إسرائيلي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته يعمل على بقائه السياسي على رأس ائتلاف يميني ويميني متطرف، هناك "بعض المخاطر باستهداف النووي".

ما هي المخاطر؟

حذر مئير ليتفاك، مدير مركز الدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب، من أنه "إذا ردّت إسرائيل بقوة شديدة، فمن المحتمل أن نجد أنفسنا في حالة تصعيد يمكن أن تتوسّع".

لكنه أكد أنه ليس من مصلحة إسرائيل فتح جبهة مباشرة جديدة مع إيران في وقت تنخرط البلاد في حرب مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وفي وقت يواجه المسؤولون الإسرائيليون انتقادات شديدة بشكل متزايد من عواصم أجنبية بسبب الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة.

وتوحدت هذه العواصم نفسها، وعلى رأسها واشنطن منذ السبت ضد إيران، مؤكدة دعمها لإسرائيل، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن دولاً عدة بينها الولايات المتحدة والأردن وبريطانيا وفرنسا دعمت عسكرياً الدفاع الإسرائيلي.

ولفتت سيما شاين إلى أن الدعم الأميركي يصل الى درجة أن "إسرائيل لا تستطيع الرد من دون استشارة الأميركيين".

وأكد تامير هايمان أنه قبل الرد "لا يتعلق الأمر فقط بالتشاور بل بالحصول على موافقة واشنطن".

وكتب على موقع "إكس": "الوقت في صالحنا، يمكننا التفكير والتخطيط والتصرف بذكاء"، معتقدًا أن "النجاح الدفاعي" الذي تم تحقيقه في نهاية هذا الأسبوع يسمح بعدم التسرع.

استهداف مباشر عبر المسيرات

هناك عدة سيناريوهات قد تلجأ إليها إسرائيل للرد، منها ربما تلجأ للرد بالمثل أي مسيرات بمسيرات وبالمناسبة تكون هناك أفضلية للمسيرات الإسرائيلية بالوصول إلى العمق الإيراني لكن بشرط موافقة أميركا.

صواريخ بعيدة المدى تطلق من طائرات

أما ثانيا فربما تشن إسرائليل هجمات بصواريخ بعيدة المدى تطلق من طائرات تحلق فوق البحر الأبيض المتوسط بعيدا عن أجواء سوريا ولبنان ما يسمح بالحفاظ على عنصر المفاجأة لكن هذا الخيار ليس سهلا نظرا للتكلفة.

عمليات في الداخل الإيراني

سيناريو آخر على الطاولة الإسرائيلية وهو استهداف قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني عبر شبكة عملاء من الموساد في الداخل الإيراني، وهذا السيناريو تقليدي من حيث الشكل لكن ربما تكون المفاجأة بالأسماء.

الهجمات السيبرانية

أيضا، أحد السناريوهات استخدام إسرائيل هجمات سيبرانية في إيران لتعطيل دفاعاتها قبل هجوم جوي متوقع وتحقيق مفاجأة تكتيكية بإغراق إيران في الظلام.

استهداف البرنامج النووي الإيراني

أما منشآت إيران النووية فهي في دائرة الاستهداف أيضا، فبالرغم من أنها محمية إلا أن مواقعها معروفة بدقة، وقد تستهدفها إسرائيل في حال تصاعد التوترات.