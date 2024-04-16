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وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أرشيفية)

وزير خارجية إسرائيل: أوقفوا إيران الآن قبل فوات الأوان

دبي- العربية.نت
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على وقع التوتر غير المسبوق بين البلدين منذ مطلع أبريل الحالي، وما تلاه من ضربات إيرانية على مواقع إسرائيلية، وتهديدات إيرانية برد مخيف في حال تعرضت لأي هجوم جديد، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المجتمع الدولي إلى التحرك وصد إيران قبل فوات الأوان.

فقد حث كاتس "32 دولة على فرض عقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية".

كما أكد في تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن بلاده تقود "هجوما سياسيا على إيران"، مشيرا إلى أن "فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية سيساعدان على احتواء إيران وإضعافها".

خيارات الرد

أتى ذلك، فيما درس مجلس الحرب الإسرائيلي خيارات عسكرية للرد على الهجوم الإيراني الأخير بما في ذلك استهداف منشآت إيرانية مع تجنب وقوع إصابات.

كما بحث خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة طهران على الساحة العالمية.

من موقع القنصلية الإيرانية في دمشق (أرشيفية من رويترز)
من موقع القنصلية الإيرانية في دمشق (أرشيفية من رويترز)



فيما حثت الولايات المتحدة تل أبيب على خفض التصعيد وضبط النفس، موضحة في الوقت عينه أنها لن تشارك في أي هجمات إسرائيلية على مصالح إيرانية.

وكانت طهران أطلقت يوم السبت الماضي عشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز صوب إسرائيل، بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.

ومنذ ذلك التاريخ تصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في حين رجح عدد من المسؤولين الأميركيين أن يأتي الرد الإسرائيلي نهاية الأسبوع الحالي، وأن يكون محدوداً بحيث لا يشعل حرباً إقليمية أو عالمية.

كما توقع بعض المراقبين أن تستهدف إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية أو وكلاء وميليشيات مدعومة من طهران في المنطقة، أو حتى تنفيذ هجمات سيبرانية، أو ربما توجيه ضربات ضد بعثات دبلوماسية مرة جديدة أيضا.

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