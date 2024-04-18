الأونروا: إسرائيل حولت غزة إلى منطقة غير واضحة المعالم

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أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل حولت غزة إلى منطقة "غير واضحة المعالم" خلال الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف لازاريني، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء أنشطة الوكالة في غزة، مضيفا أن طلبات الوكالة لإرسال المساعدات إلى شمال القطاع تقابل بالرفض.

كما أشار المفوض العام إلى مقتل 178 من موظفي الوكالة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتدمير أكثر من 160 مقرا للوكالة كليا أو جزئيا.

تعليق التمويل

وقال لازاريني إن عددا من الدول ما زالت تعلق تمويلها للوكالة، محذرا من أن هذا يقوض استقرارها المالي وأن "تفكيك الوكالة سيكون له تبعات على المدى القصير، وتشمل تعميق الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة".

ودعا المفوض العام أعضاء مجلس الأمن إلى العمل على الحفاظ على دور الوكالة.

"بحاجة ماسة للإغاثة"

وكان جوزيب بوريل، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، قال في وقت سابق اليوم إن "سكان غزة بحاجة ماسة للإغاثة ولا يزال الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات أمرا بالغ الأهمية".



وأضاف "نحن بحاجة إلى الأونروا أكثر من أي وقت مضى، ودور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه".