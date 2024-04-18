اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فيليب لازاريني مفوض الأونروا (فرانس برس)
فيليب لازاريني مفوض الأونروا (فرانس برس)

الأونروا: إسرائيل حولت غزة إلى منطقة غير واضحة المعالم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل حولت غزة إلى منطقة "غير واضحة المعالم" خلال الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

الأونروا: حرب غزة تجاوزت الخطوط الحمراء.. لا كلمات تصف الفظائع العرب والعالم الأونروا: حرب غزة تجاوزت الخطوط الحمراء.. لا كلمات تصف الفظائع

وأضاف لازاريني، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء أنشطة الوكالة في غزة، مضيفا أن طلبات الوكالة لإرسال المساعدات إلى شمال القطاع تقابل بالرفض.

كما أشار المفوض العام إلى مقتل 178 من موظفي الوكالة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتدمير أكثر من 160 مقرا للوكالة كليا أو جزئيا.

تعليق التمويل

وقال لازاريني إن عددا من الدول ما زالت تعلق تمويلها للوكالة، محذرا من أن هذا يقوض استقرارها المالي وأن "تفكيك الوكالة سيكون له تبعات على المدى القصير، وتشمل تعميق الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة".

ودعا المفوض العام أعضاء مجلس الأمن إلى العمل على الحفاظ على دور الوكالة.

من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)

"بحاجة ماسة للإغاثة"

وكان جوزيب بوريل، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، قال في وقت سابق اليوم إن "سكان غزة بحاجة ماسة للإغاثة ولا يزال الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات أمرا بالغ الأهمية".

وأضاف "نحن بحاجة إلى الأونروا أكثر من أي وقت مضى، ودور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار حصانة الرؤساء السابقين أمام المحكمة العليا الأميركية وترقب كبير للقرار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط