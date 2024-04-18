غضب بالأردن من تعطل نظام الـ"GPS".. والسبب إسرائيل

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اشتكى الآلاف من الأردنيين من تعطل تطبيق خرائط غوغل والتطبيقات المرتبطة بالـ GPS في كافة المحافظات الأردنية، ليخرج مصدر رسمي أردني ويؤكد أن سبب التعطل هو إسرائيل.

وكشف مدير مديرية إدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، المهندس نضال السمارة، عن مصدر التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مبينا أنه "إسرائيل".

وبحسب ما ذكرته مجلات عالمية فإن النظام العالمي لتحديد المواقع Global Positioning System GPS بدأ استخدامه في الأغراض العسكرية، إلا أنه تطور، وانتشر في العديد من المجالات بعد ذلك، نظرًا لدقته، ففي المجال العسكري، تستخدمه الطائرات المقاتلة والمسيرة وقاذفات القنابل في تحديد أهدافها، كما أنه يوجد كعنصر في وحدات التوجيه على متن الصواريخ بعيدة المدى.

سمارة قال إنه تمت مخاطبة الجهات التي تسببت بالتشويش ولا يزالون بانتظار الرد، وذلك تعقيبا على الإشكالية التي يواجهها المواطنون بتطبيق خرائط غوغل والتطبيقات المرتبطة بال GPS، والذي انعكس بشكل واضح على أنظمة "اللوكيشين" أو تحديد الموقع للأماكن المقصودة أو خرائط الطرق.

وأشار سمارة إلى أن المناطق الأكثر تضررا من التشويش الواقع على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هي المناطق الغربية والشمالية من المملكة.

وفي السياق، قال سمارة إن أنظمة الملاحة الجوية والبحرية تختلف عن المستخدمة في أنظمة الملاحة البرية والشائعة (GPS).

وبين أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نسقت مع هيئة الطيران المدني لعدم التأثير على أنظمة الملاحة الجوية، مؤكدا أن تأثير المشكلة على الملاحة الجوية والبحرية يكاد يكون معدوما.

ولفت سمارة إلى أن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام عالمي وضمن اتفاقيات دولية متفق عليها.