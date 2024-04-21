الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بأي عقوبات أميركية على "نتساح يهودا"

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بعدما أفادت مصادر أميركية باعتزام واشنطن فرض عقوبات على وحدة "نتساح يهودا"، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا علم له بأي عقوبات أميركية على هذه الكتيبة العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

"تعمل وفق القانون"

وأضاف الجيش أن "وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".

كما أضاف "بعد المنشورات حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فسيتم مراجعته. نعمل ونواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

تنديد من الحكومة والمعارضة

من جهته، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأحد، أن العقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" هي خطأ ويجب علينا العمل على إلغائه.

أتى تنديد لابيد بعدما كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على X، أنه "لا ينبغي فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي.. لقد كنت أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع الإدارة الأميركية.. في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا تأتي نية فرض عقوبات عليه!.. هذه هي قمة السخافة والانخفاض الأخلاقي"، معلنا التزامه بمحاربة هذه الخطوة.

عقوبات وشيكة

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصادر أميركية أنه يتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا"، وسيحظر عليها الاستفادة من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري الأميركي.

وترجح المصادر أن فرض العقوبات سيكون بموجب قانون ليهي، والذي صدر عام 1997 ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

حوداث في الضفة

فيما أشار مصدر إلى أن قرار الخارجية الأميركية بشأن كتيبة "نتساح يهودا"، يرتبط بسلوكياتها وحوداث وقعت قبل السابع من أكتوبر، تركزت في الضفة الغربية.

يشار إلى "نتساح يهودا" كتيبة تم إنشاؤها حتى يتمكن المتدينون المتشددون وغيرهم من الجنود الإسرائيليين من الخدمة من دون الشعور بأنهم يعرضون معتقداتهم للخطر.

"رجال حريديم"

وكانت تعمل كوحدة في الضفة، وتتكون بشكل رئيسي من رجال حريديم وشباب متطرفين لديهم آراء يمينية متطرفة، ولم يتم تضمينهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.

كما لا يتفاعل الجنود مع القوات النسائية بنفس القدر الذي يتفاعل به مع الجنود الذكور، كما يتم منحهم وقتا إضافيا للصلاة والدراسة الدينية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقد شارك أعضاء الوحدة في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كذلك دِينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين مشابهة لما حدث مع المسن عمر أسعد.

كما يقال إن"نتساح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، أصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.