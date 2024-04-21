اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مجلس الحرب الإسرائيلي (أ ف ب)
مجلس الحرب الإسرائيلي (أ ف ب)

نتنياهو: بالأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري على حماس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

في محاولة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة "الضغط العسكري" على حركة حماس "في الأيام المقبلة".

قاصداً أميركا.. نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا العرب والعالم قاصداً أميركا.. نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا

وأوضح نتنياهو في بيان مصور يوم الأحد "سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة... في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن".

ويلوّح رئيس الوزراء منذ مّدة بشنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون شخص، مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة المقاومة الإسلامية في القطاع.

لكن المنظمات غير الحكومية وعددا متناميا من الممثليات الأجنبية ترفض هذا الهجوم، مبدية خشيتها من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

"الرهائن في رفح"

ويقول الجيش الإسرائيلي إن عددا من الرهائن الذين احتجزهم مقاتلو حماس في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر موجودون في رفح.

وصرح المتحدث باسم الجيش للتلفزيون مساء الأحد أن "رئيس الأركان وافق على المراحل المقبلة من الحرب"، من دون أن يدلي بتوضيحات إضافية.

وأضاف "لقد مضى مئتا يوم على احتجاز الرهائن (...) سنقاتل حتى عودتهم إلينا".

من رفح جنوب قطاع غزة - رويترز
من رفح جنوب قطاع غزة - رويترز

وكانت مجموعة السبع أعلنت الجمعة أنّها تعارض "عملية عسكرية واسعة النطاق" في رفح، مستنكرة في الوقت ذاته "العدد غير المقبول من المدنيين" الذين قُتلوا في غزة خلال العمليات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.

إخراج ما لا يقل عن 50 جثة

وفي جنوب القطاع، أكد الدفاع المدني في غزة الأحد إخراج ما لا يقل عن 50 جثة لأشخاص دفنوا بعد قتلهم بأيدي القوات الإسرائيلية في مستشفى في خان يونس.

يأتي ذلك غداة مصادقة مجلس النواب الأميركي على مساعدات عسكرية لإسرائيل بـ13 مليار دولار، ما اعتبرته حركة حماس "رخصة وضوءا أخضر لحكومة المتطرفين الصهاينة للمضي في العدوان الوحشي على شعبنا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط