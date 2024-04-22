اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مظاهرة بالأكفان

ارتدوا الأكفان وتظاهروا بالموت.. فيديو من بريطانيا للتضامن مع غزة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

راج مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل، حيث قام نشطاء في مدينة بورنموث البريطانية بارتداء أكفان، وتظاهروا بالموت تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأظهر المقطع العشرات من النشطاء قد ناموا على الأرض في ساحة المدينة مرتدين الأكفان البيضاء، بهدف تسليط الضوء على مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.

مادة اعلانية

وفي فبراير الماضي وبطول نحو 5 كيلومترات، نشرت حوالي 11500 قطعة ملابس لتأبين أطفال فلسطين على شاطئ بورنموث.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34151 قتيلا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر.

وأفاد بيان للوزارة بأنه خلال 24 ساعة حتى صباح الاثنين، وصل 54 قتيلا إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 77084 جريحا جراء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ستة أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط