ارتدوا الأكفان وتظاهروا بالموت.. فيديو من بريطانيا للتضامن مع غزة

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راج مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل، حيث قام نشطاء في مدينة بورنموث البريطانية بارتداء أكفان، وتظاهروا بالموت تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ارتدوا أكفانا رمزية.. نشطاء في مدينة بورنموث البريطانية يتظاهرون بالموت تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع #غزة #العربية pic.twitter.com/VmzaBgQJdC — العربية (@AlArabiya) April 22, 2024

وأظهر المقطع العشرات من النشطاء قد ناموا على الأرض في ساحة المدينة مرتدين الأكفان البيضاء، بهدف تسليط الضوء على مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وفي فبراير الماضي وبطول نحو 5 كيلومترات، نشرت حوالي 11500 قطعة ملابس لتأبين أطفال فلسطين على شاطئ بورنموث.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34151 قتيلا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر.

وأفاد بيان للوزارة بأنه خلال 24 ساعة حتى صباح الاثنين، وصل 54 قتيلا إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى 77084 جريحا جراء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ستة أشهر.