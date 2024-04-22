الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع بالضفة بسبب عنف المستوطنين

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حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين من ازدياد الأوضاع في الضفة الغربية سوءا بما في ذلك مخيمات اللاجئين.

The situation in the West Bank is worsening by the day including in #Palestine refugee camps.



The Israeli Security Forces’ recent operation in the Nour Shams camp caused loss of life + severe damage to people’s homes & public services.



Hundreds of people among them at least… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 21, 2024

وأضاف عبر منصة إكس أن العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية مؤخرا في مخيم نور شمس "سببت خسائر في الأرواح وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والخدمات العامة".

ومضى قائلا إن مئات بينهم ما لا يقل عن 112 طفلا فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

عنف المستوطنين

كما أشار لازاريني إلى أن القيود على الحركة وعنف المستوطنين الإسرائيليين يحولان دون حصول أهالي الضفة على عمل وتحرمهم من كسب قوتهم كما "تفرض حالة من الخوف المستديم".

وقال "حان الوقت لإنهاء الاحتلال ومعالجة أطول صراع بلا حل عبر السبل السياسية ومن خلال التزام حقيقي بالسلام".

مداهمات في الضفة

وبدأت القوات الإسرائيلية مداهمة كبيرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة في منطقة نور شمس بالقرب من مدينة طولكرم الفلسطينية، وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين حتى أمس السبت.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد أن 14 مسلحا فلسطينيا قتلوا في تبادل لإطلاق النار، كما أصيب تسعة جنود. وقال سكان نور شمس إن خمسة مسلحين فقط حتى الآن من بين القتلى. وقالت السلطات إن أحدهم طالب يبلغ من العمر 16 عاما.

اعتقال الآلاف

واعتقل آلاف الفلسطينيين وقُتل مئات خلال عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة، وكان معظمهم من أعضاء جماعات مسلحة لكن كان بينهم أيضا شبان يرشقون القوات بالحجارة ومدنيون.

وقالت السلطات الفلسطينية إن سائق سيارة إسعاف فلسطينيا قُتل أمس السبت وهو في طريقه لنقل جرحى سقطوا خلال هجوم آخر شنه مستوطنون يهود.

والضفة الغربية وغزة من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها. وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة قبل عقد من الزمن.

