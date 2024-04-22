بولندا: لم نتخذ أي قرار حول نشر أسلحة نووية على أراضينا

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بعد أن أكدت روسيا أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان "أمنها" في حال نشرت وارسو أسلحة نووية على أراضيها، قال وزير خارجية بولندا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتخذ أي قرار حول نشر أسلحة نووية في أراضيها.

وقال رادوسلاف سيكورسكي لـ"العربية/الحدث"، إن هناك نقاشا داخليا فقط حول ذلك.

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وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أكد، الاثنين، "استعداد" بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي، نشر أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروسيا وجيب كالينينغراد.

وقال دودا لصحيفة "فاكت" إنه "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك".

"محادثات حول تعاون نووي"

وأكد أن المباحثات بشأن التعاون النووي بين بولندا والولايات المتحدة تجرى "منذ مدة"، موضحا أن "سبق أن تحدثت عن هذا الأمر مرات عدة. علي القول إنه عندما سئلت عنه أبديت استعدادنا".

وشدد دودا على أن روسيا "تقوم بشكل متزايد بتعزيز التواجد العسكري في كالينينغراد. وفي الآونة الأخيرة، قامت بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا".

"أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا"

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في حزيران/يونيو 2023 أن موسكو نشرت بعض أسلحتها النووية التكتيكية في أراضي حليفته بيلاروسيا المجاورة لكل من أوكرانيا وبولندا.

وخلال القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، تعهد الحلفاء باتخاذ "كل الخطوات اللازمة لضمان صدقية وفاعلية وسلامة وأمن مهمة الردع النووي".