حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

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أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان.

وقال في بيان أمس الأحد إن الطائرة التي أُسقطت فوق منطقة العيشية "كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين".

وأضاف أن الطائرة المسيرة هي طائرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 متعددة الحمولة من إنتاج شركة إلبيت سيستمز لتصنيع الأسلحة ومقرها إسرائيل.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخ أرض جو أصاب إحدى الطائرات المسيرة التابعة له وأسقطها في لبنان.

وأضاف عبر تليغرام أن مقاتلاته قصفت الموقع الذي أطلق منه الصاروخ.

مخاوف من التصعيد

وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة، في أخطر الأعمال القتالية منذ أن خاضا حربا كبرى في عام 2006.

وأجج القتال المخاوف من حدوث المزيد من التصعيد.





وقُتل 370 لبنانيا على الأقل، من بينهم أكثر من 240 من مقاتلي حزب الله و68 مدنيا، في القتال وفقا لإحصاء رويترز. وقُتل 18 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.‏