لابيد: على نتنياهو الاستقالة فوراً

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لا تتوقف انتقادات زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

"الاستقالة فورا"

فبعد اتهامه بالتسبب في تقويض "الردع الإسرائيلي"، في أعقاب هجوم إيران غير المسبوق ليل السبت الماضي، رأى لابيد أن على نتنياهو الاستقالة فورا.

وأضاف عبر حسابه في منصة X، أن على رئيس الحكومة ترك منصبه كما فعل رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهرون حاليڤا اليوم.

أتت تصريحات لابيد بعد إعلان استقالة حاليڤا على خلفية الفشل في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على مناطق غلاف غزة ومقتل 1200 شخص، ثم أسر 240 آخرين.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد اتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، بالتسبب في تقويض "الردع الإسرائيلي"، في أعقاب هجوم إيران غير المسبوق ليل السبت.

وتابع أن نتنياهو عاد إلى السلطة أواخر العام 2022 على رأس ائتلاف مع أحزاب اليمين المتطرفة، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.

احتجاجات واسعة

يذكر أن نتنياهو بات يواجه في الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة تطالب بإعادة المحتجزين في قطاع غزة وضغوطاً من المعارضة.

في حين يحمل زعيم المعارضة الإسرائيلي رئيس الوزراء مسؤولية ما حدث في أكتوبر، مشددا على أن نتنياهو من كان يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل يوم هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة العام الماضي.