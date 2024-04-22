ماكرون لنتنياهو: عازمون على مواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه يريد "تفادي تدهور" للوضع في الشرق الأوسط، مكرراً "عزمه على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار".

وقال ماكرون إن الهجوم "غير المسبوق" و"المرفوض" الذي شنته إيران على إسرائيل ليل 13-14 أبريل "ينطوي على خطر تصعيد عسكري شامل"، وفق بيان للإليزيه.

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كما أوضح أن "فرنسا مستعدة للعمل مع شركائها لتفادي هذا التدهور"، داعياً "جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس"، مؤكداً عزم باريس "على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار".

كذلك شدد ماكرون، خلال مباحثاته مع نتنياهو التي كانت مقررة في 15 أبريل قبل أن ترجأ، "خصوصاً على جهود فرنسا" بالتنسيق مع شركائها الدوليين "للعمل على نزع فتيل التصعيد على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان".

وقف النار في غزة

فيما أضافت الرئاسة الفرنسية أنه "حيال الوضع الإنساني الملح في غزة حيث حالة المدنيين غير مقبولة منذ وقت طويل، كرر ماكرون دعوته إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وكرر أيضاً معارضته الحازمة لهجوم إسرائيلي على رفح، من شأنه أن يفاقم الوضع الكارثي أصلاً في غزة ويزيد مخاطر التصعيد"، حسب فرانس برس.

كما تطرق إلى الضرورة الملحة لضمان دخول كمية كبيرة من المساعدة الإنسانية عبر كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

أعمال العنف في الضفة الغربية

وأبدى ماكرون أخيراً "إدانته الشديدة لتكثيف أعمال العنف والهجمات التي يشنها مستوطنون في الضفة الغربية"، داعياً "السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لها".

كذلك شدد على أن "الاستيطان يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويحول دون إرساء سلام يقوم على حل الدولتين، ويجب أن يتوقف".

يذكر أن ماكرون كان أعلن الأربعاء الفائت أن من "واجب" الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال في بروكسل: "نؤيد فرض عقوبات يمكن أن تستهدف أيضاً كل من يساعد في صنع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استُخدمت خلال هجوم ليل 13-14 أبريل"، مضيفاً: "لذلك، واجبنا هو توسيع هذه العقوبات".