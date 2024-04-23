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This photo, provided by head of the Odesa Regional Military Administration Oleh Kiper, firefighters work on the site of a damaged building after a Russian drone attack in Odesa, Ukraine, Tuesday, April 23, 2024. (Head of the Odesa Regional Military Administration Oleh Kiper via AP)
قصف روسي على أوديسا الليلة الماضية
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: روسيا ستقصف أماكن غير متوقعة.. ونحن نستعد لصد أي هجوم

قائد الحرس الوطني قال إن روسيا قد تحاول التقدم نحو مدينة خاركيف بشمال شرقي البلاد

العربية.نت
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قال قائد الحرس الوطني الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشن هجوماً واسعاً في الصيف على الأراضي الأوكرانية، وقد تحاول التقدم نحو مدينة خاركيف بشمال شرقي البلاد.

وأضاف أولكسندر بيفنينكو أن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا تعرضت للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية، لكن القوات الأوكرانية ستكون مستعدة لإحباط أي هجوم.

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وقال بيفنينكو لموقع "ليجا دوت.نت" الإخباري الأوكراني: "نتخذ استعداداتنا. نعم، سيفاجئنا العدو بما لا يسرنا. سيعمل في مناطق لا نتوقعها. لكنه لن يحقق هدفه".

وتتقدم روسيا ببطء في الشرق، ولكن أوكرانيا في انتظار المساعدات العسكرية الأميركية التي من المتوقع الموافقة عليها أخيراً هذا الأسبوع ووصولها قريبا إليها، مما يخفف النقص الحاد في الذخيرة وقدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ويتوقع مسؤولون أوكرانيون هجوماً روسياً في أواخر الربيع أو خلال الصيف، ويعتقدون أن موسكو تريد السيطرة على بلدة تشاسيف يار الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية بحلول التاسع من مايو بالتزامن مع ذكرى يوم النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

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