الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل

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مع استمرار تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء أن صفارات الإنذار دوت في المطلة شمال إسرائيل.

ولم يذكر البيان الذي نشره الجيش على تليغرام المزيد من التفاصيل.

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مقتل عنصر من حزب الله

وأعلن حزب الله في وقت متأخر أمس الاثنين مقتل أحد عناصره في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وأضاف في بيان أن العنصر الذي لقي حتفه هو محمد خليل عطية.

قصف متبادل

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل 376 شخصاً على الأقل في لبنان، بينهم 250 عنصراً في حزب الله و70 مدنياً على الأقل، وفق فرانس برس.

فيما أحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 10 عسكريين و8 مدنيين.

كما تشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة.

كذلك نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.