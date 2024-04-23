رداً على اغتيال عزقول.. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية
الحزب ذكر في بيان له أنّه شنّ "هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية" على "مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة" عسكرية شمال مدينة عكا، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض هدفين جويين عند الساحل الشمالي
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، شنّ هجوم بطائرات مسيرة على مقرين عسكريين في شمال اسرائيل، رداً على مقتل أحد مقاتليه بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان في وقتٍ سابق.
وذكر الحزب أنّه شنّ "هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية" على "مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة" عسكرية شمال مدينة عكا، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي "اعتراض هدفين جويين عند الساحل الشمالي".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قواته قتلت اثنين من المسؤولين الميدانيين الكبار في حزب الله اللبناني.
وكان حزب الله أصدر بيانا اليوم قال فيه إن قصفاً إسرائيلياً استهدف سيارة على طريق عدلون قرب منطقة أبو الأسود جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص.
وقال الحزب في بيان إن أحد عناصره قتل واسمه حسين علي عزقول، من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان.
من جهتها أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية بأن عزقول هو مسؤول الوحدة الصاروخية في حزب الله.
لكن الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت لاحق بيانا أفاد بأن الطيران الإسرائيلي شن قصفاً فقتل عزقول الناشط الكبير في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.
وأضاف أن عزقول كان "متورطاً بشكل كبير في تخطيط وتنفيذ الهجمات.. ضد إسرائيل وشارك في الأنشطة الروتينية للوحدة الجوية التابعة لحزب الله".
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