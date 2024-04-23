فرنسا: غرق 5 مهاجرين خلال محاولة فاشلة لعبور القنال الإنجليزي

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قالت الشرطة الفرنسية إن خمسة مهاجرين على الأقل لاقوا حتفهم خلال محاولة لعبور القنال الإنجليزي من منطقة قريبة من بلدة ويميرو الفرنسية اليوم الثلاثاء.



وأكد خفر السواحل الفرنسي أن عملية إنقاذ للشرطة أسفرت عن العثور على عدة "جثث" بعد محاولة فاشلة لعبور القنال.



وقال متحدث باسم خفر السواحل إن عناصر الخفر ما زالوا يعملون في البحر بعد ما وصفه المسؤول بأنه صباح "مزدحم" في ظل ما شهده من عدة محاولات للعبور.





وجرت محاولات للعبور بعد أن أقر مجلس اللوردات البريطاني مساء أمس الاثنين تشريعا سيسمح للحكومة البريطانية بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بدلا من انتظارهم في بريطانيا لحين البت في طلباتهم.



وقالت صحيفة لا فويس دو نورد إنه جرى إنقاذ نحو 100 مهاجر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء في عملية شاركت فيها ثلاث طائرات هليكوبتر وعدة قوارب إنقاذ.





والقنال بين فرنسا وبريطانيا واحد من أكثر ممرات الملاحة ازدحاما في العالم كما أن تياراته قوية مما يجعل عبوره على متن قوارب صغيرة أمرا خطيرا.



وعادة ما يقوم مهربو البشر بتكديس أعداد كبيرة من المهاجرين على قوارب متهالكة بما يتركها بالكاد قادرة على الطفو ويجعلها عرضة للغرق بسهولة نتيجة لارتطام الأمواج أثناء محاولة الوصول إلى الشواطئ البريطانية.

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