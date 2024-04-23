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روسيا و أوكرانيا

فيديو لضابط روسي يكشف الحيلة الماكرة.. شيكولاتة أوكرانية مفخخة في أرض المعركة

قنبلة صغيرة وضعها الجيش الأوكراني داخل شيكولاتة مغلفة وبمجرد أن يفتحها الشخص ويأكلها تنفجر في فمه

العربية.نت
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نشر الجيش الروسي فيديو لتحذير جنوده من تناول أي طعام يجدونه في أماكن المعركة وخاصة المناطق التي كانت تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

وكشف الضابط، من خلال الفيديو، عن قنبلة صغيرة وضعها الجيش الأوكراني داخل شيكولاتة مغلفة، وبمجرد أن يفتحها الشخص ويأكلها تنفجر في فمه.

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وقام الضابط الروسي، الذي ظهر في الفيديو وهو يخفي وجهه بفتح الشيكولاتة ليكشف مكان القنبلة داخل الشيكولاتة، قائلًا: "قنبلة صغيرة داخل شيكولاتة، وتنتشر هذه الشيكولاتة داخل مناطق المعارك بأوكرانيا، بإمكانها تمزيق الفك في حال قضمها".

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