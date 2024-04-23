اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون يشهد المناورات - فرانس برس
زعيم كوريا الشمالية يشهد إطلاق تجربة صاروخية - فرانس برس من 2
  • زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون يشهد المناورات - فرانس برس
  • زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون يشهد المناورات - فرانس برس
زعيم كوريا الشمالية يشهد إطلاق تجربة صاروخية - فرانس برس
(2 صور)
زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون يشهد المناورات - فرانس برس
زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون يشهد المناورات - فرانس برس
زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون يشهد المناورات - فرانس برس
زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون يشهد المناورات - فرانس برس
كوريا الشمالية

مناورة كورية شمالية تحاكي "هجوماً نووياً مضاداً" بإشراف كيم

شارك في التدريبات "وحدات راجمات صواريخ ضخمة للغاية"

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضادّاً"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

وأتى هذا الإعلان غداة رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث حلقة من مسلسل الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، صباح الثلاثاء، إنّه خلال المناورة التي جرت الاثنين وشاركت فيها "وحدات راجمات صواريخ ضخمة للغاية"، أشاد كيم "بقوة ودقة" الصواريخ التي "أصابت هدفها على جزيرة" تقع على بُعد 352 كلم.

وأوضحت الوكالة أنّ كيم "أشرف على تدريب تكتيكي مشترك يحاكي هجوماً نووياً مضادّاً".

راجمات صواريخ

وأضافت أنّ هذه المناورة شاركت فيها "وحدات راجمات صواريخ ضخمة للغاية"، مؤكّدة أنّ الصواريخ "المجهّزة برؤوس حربية نووية مقلّدة (...) أصابت هدفها على جزيرة" تقع على بُعد 352 كيلومتراً.

ونقلت الوكالة عن كيم "أعرابه عن ارتياحه الكبير" لنجاح هذه التدريبات.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن الاثنين أنّ الصواريخ الكورية الشمالية أُطلقت من منطقة بيونغ يانغ وحلّقت لمسافة تناهز 300 كيلومتر قبل أن تسقط في المياه شرقي شبه الجزيرة الكورية.

ووصف الجيش الكوري الجنوبي هذه التجربة بأنها "استفزاز صارخ".

بدورها، أكّدت اليابان أنّها رصدت إطلاق كوريا الشمالية هذه الصواريخ.

وقال متحدّث باسم الحكومة اليابانية إنّ أحد الصواريخ بلغ أقصى ارتفاع له 50 كيلومتراً وقد سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ووفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإنّ هذه المحاكاة أتت ردّاً على المناورات الجوّية السنوية بين الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبية والتي انطلقت في 12 أبريل في قاعدة كونسان في كوريا الجنوبية.

"استفزازية"

وقالت الوكالة إنّ هذه التدريبات التي تعتبرها كوريا الشمالية "استفزازية وعدوانية للغاية" وموجّهة ضدّها بشكل علني.

وتنظر بيونغ يانغ بعين الريبة للمناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بانتظام في المنطقة، وتعتبرها تدريبات هدفها التمهيد لغزو أراضيها أو الإطاحة بنظامها.

وبعد اختبار صاروخي قياسي في 2023، نفّذت كوريا الشمالية تجارب صاروخية عديدة منذ بداية العام.

وفي مطلع أبريل، أعلن النظام الكوري الشمالي أنّه اختبر صاروخاً جديداً متوسط المدى فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.

والجمعة، أعلنت بيونغ يانغ أنّها اختبرت "رأساً حربية كبيرة جداً" مصمّمة لصاروخ كروز استراتيجي.

وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة في 2006 وشدّدتها مرات عدة لاحقاً. وتحظر هذه العقوبات على النظام الكوري الشمالي بشكل خاص تطوير صواريخ بالستية وأسلحة نووية.

فضيحة يوتيوبر يتابعه 8 ملايين.. يجمع تبرعات بزعم بناء مسجد في كوريا الجنوبية الأخيرة فضيحة يوتيوبر يتابعه 8 ملايين.. يجمع تبرعات بزعم بناء مسجد في كوريا الجنوبية

ومع ذلك، واصل نظام كيم برامجه العسكرية المحظورة، وفي عام 2022، أعلن أنّ وضع البلاد كقوة نووية "لا رجعة فيه".

وتأتي هذه التجارب الجديدة بعد حلّ نظام مراقبة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية وبرنامجها النووي إثر استخدام روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت موسكو الفيتو في مارس ضدّ مشروع قرار يمدّد ولاية لجنة الخبراء المسؤولة عن مراقبة هذه العقوبات لمدة عام واحد.

ومنذ بداية العام، وصفت كوريا الجنوبية بأنها "عدوها الرئيسي" وأغلقت الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والحوار بين الكوريتين، وهدّدت بالحرب إذا حدث أي انتهاك لأراضيها "وإن لم يتجاوز 0.001 مليمتر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط