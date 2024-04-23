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Members of the Ethiopian National Defense Force are seen during a pro-government rally to denounce what the organisers say is the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) and the Western countries' interference in internal affairs of the country, at Meskel Square in Addis Ababa, Ethiopia, November 7, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri
عناصر من الجيش الإثيوبي

معارك في شمال إثيوبيا تؤدي إلى نزوح أكثر من 50 ألف شخص

الأمم المتحدة: "عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا.... منذ 13 نيسان/أبريل تجاوز 50 ألف شخص"

نيروبي - فرانس برس
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نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقا دوليا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليل الاثنين إن "عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا.... منذ 13 نيسان/أبريل تجاوز 50 ألف شخص"، وذلك نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.

واندلع قتال عنيف منذ أيام في إحدى المناطق المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة الإثيوبيين، وهي منطقة رايا ألاماتا، والتي كانت تابعة لجنوب تيغراي قبل اندلاع الحرب في عام 2020، لكن قوات أمهرة احتلتها منذ ذلك الحين.

واتهم مسؤولون في أمهرة مقاتلين متحالفين مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجمات، في حين أكد زعماء تيغراي أن ميليشيات أمهرة بادرت بإطلاق النار.

واتهمت حركة أمهرة الوطنية (ناما)، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في بيان لها بشن "غزو" للمنطقة المتنازع عليها. كما ذكرت وسائل الإعلام الموالية للأمهرة أن قوات تيغراي تقدمت في أجزاء من المنطقة.

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ومن جانبها، قالت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مؤخرًا أن الجيش سيسيطر على المناطق المتنازع عليها حتى يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

وهناك مخاوف من أن تؤدي الأزمة إلى زيادة تعقيد الصراع الدائر منذ أغسطس من العام الماضي في أمهرة - ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان - بين القوات المسلحة الفيدرالية والميليشيات المحلية المعروفة باسم فانو، التي ترفض الاندماج في الجيش النظامي. على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام الموقع في بريتوريا في 2 نوفمبر 2022، والذي وضع حداً للصراع الدموي الذي دام عامين.

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