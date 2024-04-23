من هو حسين عزقول قيادي حزب الله "الصيد الثمين" الذي اغتالته إسرائيل في لبنان؟
نعت ميليشيا حزب الله، في بيان، حسين علي عزقول "هادي"، وهو من مواليد عام 1981 من بلدة "قلاويه" ويسكن في بلدة "عدلون" في جنوب لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال حسين علي عزقول أحد القادة البارزين في المنظومة الجوية التابعة لميليشيا حزب الله بغارة للطيران الحربي على جنوب لبنان.
ونعت ميليشيا حزب الله، في بيان، حسين علي عزقول "هادي"، وهو من مواليد عام 1981 من بلدة "قلاويه"، ويسكن في بلدة "عدلون" في جنوب لبنان.
⭕️ #عاجل جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة الرضوان في الحزب— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2024
شنت طائرات جيش الدفاع صباح اليوم غارة في جنوب لبنان قضى خلالها على المدعو حسين على عزقول مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في جنوب #لبنان.
لقد… pic.twitter.com/U3GEsHAU9w
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة في منطقة "أبو الأسود" شمال الليطاني أسفرت عن مقتل عزقول.
ووصف الصحافي البارز والباحث الأكاديمي الإسرائيلي، إيدي كوهين، وهو من يهود لبنان كما يعرّف نفسه، عزقول بأنه "صيد ثمين جداً"، معتبراً اغتياله "ضربة موجعة لنصر الله" أمين عام ميليشيا حزب الله.
بمزيد من الفخر والاعتزاز نعلن عن تصفية الإرهابي حسين علي عزقول. صيد ثمين جدا وضربة موجعة لنصر الله.— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 23, 2024
هنا يسرائيل pic.twitter.com/cJ1jbPyFOX
من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف حسين علي عزقول الذي وصفته إسرائيل بأنه "مسؤول مركزي في القوة الجوية لدى حزب الله"، بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش.
وتتهم إسرائيل عزقول بالتورط في "أنشطة القوة ولعب دور في تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة"، مؤكدة أن "القضاء عليه يلحق ضرراً ملموسًا في قدرات القوة والتنظيم في تلك المنطقة".