"منطقة قتال خطيرة".. إسرائيل تأمر بعمليات إخلاء جديدة بشمال غزة

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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "منطقة قتال خطيرة".

يأتي هذا بينما قال سكان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل كثفت ضرباتها في أنحاء قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في بعض من أعنف عمليات القصف منذ أسابيع، وقصفت شمال القطاع الذي كان الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته منه في السابق.

ووردت أيضاً أنباء عن ضربات جوية وقصف دبابات في المناطق الوسطى والجنوبية، فيما قال سكان إنه قصف شبه مستمر.

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن دبابات الجيش توغلت مجدداً شرق بيت حانون على الطرف الشمالي لقطاع غزة الليلة الماضية، لكنها لم تتوغل كثيراً في المدينة. ووصل إطلاق النار إلى بعض المدارس التي يحتمي بها نازحون هناك.

وفي إسرائيل دوت صفارات الإنذار محذرة من سقوط صواريخ في البلدات الحدودية الجنوبية على الرغم من عدم ورود أنباء عن حدوث إصابات.

وأعلن الجناح المسلح لحركة الجهاد مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية على سديروت وكيبوتس نير عام.

وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد في شمال غزة عبر الحدود الجنوبية الإسرائيلية. وكان القصف مكثفا شرق بيت حانون وجباليا واستمر صباح اليوم الثلاثاء في أحياء مثل الزيتون، أحد أقدم ضواحي مدينة غزة، حيث أفاد السكان بوقوع 10 غارات على الأقل في غضون ثوان على طول الطريق الرئيسي.