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تيمور إيفانوف في قاعدة المحكمة
روسيا و بوتين

أكبر قضية فساد منذ الحرب.. حبس نائب وزير دفاع روسيا بسبب رشاوي

يشتبه بأن يكون تيمور إيفانوف قد تلقى رشوة تزيد على مليون روبل، وسوف يواجه عقوبة سجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً

العربية.نت
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أمرت محكمة روسية، اليوم الأربعاء، باستمرار حبس أحد نواب وزير الدفاع سيرغي شويغو للاشتباه في تلقيه رشاوي، وذلك في أكبر قضية فساد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، أمس الثلاثاء، في أثناء عمله بتهمة تلقي رشاوي كبيرة.

وأمرت محكمة باسماني في موسكو باستمرار حبس إيفانوف حتى 23 يونيو.

وأظهرت مقاطع نشرتها المحكمة إيفانوف (48 عاماً) وهو يرتدي زيه العسكري ويقف عابساً في قفص زجاجي داخل القاعة.

وقالت المحكمة: "توصل التحقيق إلى ضلوع إيفانوف في مؤامرة إجرامية مع أطراف أخرى، وأنه تعاون معهم لارتكاب جريمة منظمة تنفذها مجموعة منظمة".

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وأضافت أن المؤامرة كانت تستهدف الحصول على "ممتلكات وخدمات على نطاق واسع عبر أعمال تمت بالتعاقد والتعاقد من الباطن لصالح وزارة الدفاع".

من جهته نفى إيفانوف التهمة الموجهة له. ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن موكله دينيس بالويف قوله: "إيفانوف ينفي التهمة".

ولم تورد لجنة التحقيق بعد أي تفاصيل أخرى، ويشتبه بأن يكون نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، قد تلقى رشوة تزيد على مليون روبل، وسوف يواجه عقوبة سجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً.

يذكر أن إيفانوف ولد عام 1975 في موسكو، وتم تعيينه نائباً لوزير الدفاع في مايو 2016.

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