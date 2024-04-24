اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لتبادل 48 طفلا نازحا بسبب الحرب

دقيقتان للقراءة

أعلنت مفوّضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع كييف لتبادل 48 طفلاً نازحاً بسبب الحرب، عقب أول اجتماع بين مسؤولين روس وأوكرانيين حول هذا الموضوع في قطر الوسيط في هذه المسألة الحسّاسة.

وقالت لفوفا بيلوفا للصحافيين: "نتيجة لذلك الاتفاق، سيعود 29 طفلاً إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا".

وتطال هذه المسؤولة، كما الرئيس فلاديمير بوتين، مذكّرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2023، وذلك بناء على الاعتقاد بأنّ آلاف الأطفال الأوكرانيين لم ينزحوا بسبب القتال، ولكن تمّ ترحيلهم عن عمد من قبل روسيا، الأمر الذي ترفضه موسكو بشدّة.

في مارس، أُعيد أربعة أطفال أوكرانيين من روسيا بوساطة الدوحة، بعد عملية مماثلة في الشهر السابق شملت 11 قاصراً.

وفي الأشهر الأخيرة، عملت قطر وفقاً لكييف وموسكو كوسيط لإعادة الأطفال الأوكرانيين الموجودين على الأراضي الروسية منذ فبراير 2022.

وتقدر أوكرانيا أن عدد القاصرين الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم إلى روسيا من المناطق التي سيطرت عليها موسكو خلال عامين يتجاوز العشرين ألفاً. وقد يكون العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير، إلا أن هذا الرقم يتعلق فقط بالأطفال الذين تم تحديدهم رسميًا.

وبحسب كييف، تمت إعادة ما يقل قليلاً عن 400 منهم حتى الآن.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في ربيع 2023 مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بتهمة الانخراط مباشرةً في "ترحيل" أطفال أوكرانيين إلى روسيا منذ فبراير 2022.

ورفضت السلطات الروسية هذه الاتهامات مراراً، مؤكدةً أنها تحمي الأطفال من القتال، وأنها مستعدة لتسليم الأطفال إلى أقاربهم في أوكرانيا إذا طلبوا ذلك.

وأكدت روسيا أيضًا وضع برنامج تربوي خاص للأطفال.

وعلى الرغم من أن روسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ المذكرة الصادرة عنها تعيق تحرّكات بوتين الخارجية إذ تهدد بتوقيفه.