بوتين: مستعدون للتعاون دولياً من أجل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن موسكو على استعداد للعمل على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وتعزيز الأمن العالمي مع جميع الأطراف المهتمة بذلك.

وقال بوتين، في كلمة عبر الفيديو للمشاركين في الاجتماع الدولي الثاني عشر للمسؤولين رفيعي المستوى عن القضايا الأمنية، المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ تحت رعاية مجلس الأمن الروسي: "روسيا مستعدة للتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المهتمين بضمان الأمن العالمي والإقليمي، وتشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يلبي مصالح غالبية الدول".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تحديد هوية ومعاقبة جميع العملاء والجهات الراعية والمنظمة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو يوم 22 مارس الماضي.

وقال بوتين: "تواصل قوات الأمن والهيئات المختصة في روسيا التحقيق ودراسة جميع تفاصيل هذه الجريمة الدنيئة، فتقوم بتحديد هوية المتورطين فيها، بما في ذلك العملاء والجهات الراعية والمنظمون"، مؤكداً على أهمية ألا ينجو أي منهم من العقاب العادل.

وقال بوتين إن الإرهاب لا يزال أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية، التي تدعمها أيضا أجهزة المخابرات في بعض الدول، تهدف إلى تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة والتحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان.

وأشار إلى أن أساليب المجرمين أصبحت "أكثر تفننا وهمجية"، مما تجلى مرة أخرى خلال الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو.

يذكر أن هجوماً إرهابياً شُن، مساء 22 مارس، على مجمع العروض الترفيهية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ما أدى إلى مقتل 144 شخصاً وإصابة 551 آخرين، وتم اعتقال 11 شخصاً على صلة بالهجوم الإرهابي، بينهم جميع منفذي الهجوم الأربعة.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية ارتباط منفذي الهجوم الإرهابي بالمتطرفين القوميين الأوكرانيين.