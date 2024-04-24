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Smoke billows following an Israeli air raid that targeted an area between the Lebanese border villages of Ramia and Marwahin on February 21, 2024. The Iran-backed Hezbollah movement and its arch-foe Israel have been exchanging near-daily fire across the border since the Israel-Hamas war broke out on October 7. (Photo by AFP)
أرشيفية
الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني يتبادلان القصف عبر الحدود

حزب الله يعلن قصف شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ رداً على مقتل مدنيين

العربية.نت، وكالات
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تبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية القصف عبر الحدود، اليوم الأربعاء، في مشهد بات متكررا بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بقصف مجمعات عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن حزب الله أطلق صواريخ سقطت في أرض فضاء بمنطقة شوميرا.

وفي وقت لاحق، أكد حزب الله أنه أطلق العشرات من صواريخ كاتيوشا على منطقة شوميرا في شمال إسرائيل، في إطار ما وصفه بالرد على الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان لا سيما الهجوم الأخير على بلدة حانين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف منصة استخدمت في إطلاق صواريخ نحو شمال إسرائيل في منطقة طير حرفا، ومجمعا عسكريا لحزب الله شنت عناصر تنتمي للحزب هجمات منه.

وقال الجيش إنه استهدف أيضا خلال الليل بنية تحتية لحزب الله في منطقة مركبا، ومجمعا عسكريا في منطقة عيتا الشعب ونقطة مراقبة في مروحين، وأطلق قذائف مدفعية "لإزالة تهديد" في منطقتي شيحين وكفر شوبا.

وقبل ساعات، أعلن حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، أنه استهدف شمال إسرائيل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا. وأضاف في بيان أن القصف الذي استهدف بلدة مرغليوت جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة" وفي إطار "الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين".

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن من 10 إلى 15 مقذوفا أطلقت على شمال إسرائيل وسقطت في منطقة مرغليوت مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي هناك، وأن صفارات الإنذار لم تنطلق للتحذير من الهجوم.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في وقت سابق اليوم بمقتل امرأة وطفلة (11 عاما) في هجوم إسرائيلي على منزل في بلدة حانين بمحافظة النبطية بجنوب البلاد. وأضافت الوكالة أن القصف الذي دمر المنزل بالكامل تسبب أيضا في إصابة ستة آخرين.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأعلنت جماعة حزب الله في وقت سابق اليوم، أنها استهدفت قيادة لواء غولاني الإسرائيلي ووحدة إيغوز في ‏عكا بطائرات مُسيرة وأصابتها، وذلك ردا على اغتيال أحد مقاتليه في عدلون.

من هو حسين عزقول قيادي حزب الله "الصيد الثمين" الذي اغتالته إسرائيل في لبنان؟ العرب والعالم الشرق الأوسط من هو حسين عزقول قيادي حزب الله "الصيد الثمين" الذي اغتالته إسرائيل في لبنان؟

والثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت اثنين من المسؤولين الميدانيين الكبار في حزب الله اللبناني.

وكان حزب الله أصدر بيانا، الثلاثاء، قال فيه إن قصفاً إسرائيلياً استهدف سيارة على طريق عدلون قرب منطقة أبو الأسود جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل شخص.

وذكر الحزب في بيان أن أحد عناصره قتل واسمه حسين علي عزقول، من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان.

من جهتها، أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية بأن عزقول هو مسؤول الوحدة الصاروخية في حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أن الطيران اغتال بقصف عزقول الناشط الكبير في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.

وأضاف أن عزقول كان "متورطاً بشكل كبير في تخطيط وتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل، وشارك في الأنشطة الروتينية للوحدة الجوية التابعة لحزب الله".

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