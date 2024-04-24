حماس للعربية: قدمنا 4 مقترحات للهدنة.. لكن إسرائيل لا تريد التوصل لاتفاق
حماس: لا نبحث عن مكان إقامة بديل عن قطر
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أكدت حركة "حماس" لـ"العربية" و"الحدث"، أن قادة الحركة المقيمين حاليا في قطر لا يعتزمون مغادرة البلاد، وقال وليد الكيلانس مسؤول الإعلام للحركة في لبنان: "لا نبحث عن بديل لقطر كمكان إقامة".
حماس لـ #العربية: لا نبحث عن مكان إقامة بديل عن #قطر#غزة#العالم_الليلة pic.twitter.com/W7IN4W21Ys— العربية (@AlArabiya) April 23, 2024
وأضاف أن "حماس" اقترحت، من خلال الوسطاء، ما مجموعه أربعة خيارات لاتفاق هدنة محتمل مع إسرائيل، لكن وفقا له، لا تريد إسرائيل عقد اتفاق، وليس لديها نوايا جدية بشأن عملية التفاوض.
وبعد الأخبار عن وجود مباحثات لنقل مقرها من قطر إلى تركيا أو غيرها، أكدت حركة حماس أن قطر لم تطلب خروجها من الدوحة، نافية الأنباء التي تم تداولها.
وأضاف المتحدث باسم الحركة محمد نزال في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث، أن قطر لم تطلب منهم الخروج، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله محاولات للضغط عليها.
تزايد الضغوط على الدوحة
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت السبت أن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر، وذلك مع تزايد ضغوط أعضاء الكونغرس الأميركي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والحركة. فيما أشار وسيط عربي في المفاوضات للصحيفة إلى احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.
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