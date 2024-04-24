في اليوم الـ201 للحرب.. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جميع أنحاء غزة

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دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها 201 على التوالي، وسط قصف متواصل واستهدافات جوية ومدفعية إسرائيلية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعبئة لواءي احتياط للقيام بما وصفها بمهام "دفاعية وتكتيكية" في قطاع غزة.

وأضاف الجيش في بيان أن هذين اللواءين، اللذين كانا يعملان على طول الحدود الشمالية، استعدا في الأسابيع الأخيرة للقيام بعمليات في قطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99.

وأشار البيان إلى أن لواء الاحتياط الثاني التابع للفرقة 146، ولواء الاحتياط 679 التابع للفرقة 210، قاما برفع جاهزيتهما من خلال إجراء سلسلة من التدريبات على الجبهتين الشمالية والجنوبية.





وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على شمال مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل، كما استهدف القصف الإسرائيلي أرضًا زراعية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية لوكالة أنباء العالم العربي بوقوع عدد من الإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط القطاع.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، قال مراسل وكالة أنباء العالم العربي إن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلاً لعائلة البحابصة في حي السلام شرق رفح، أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة، أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، أطلقت عشرات القذائف صوب مناطق عبسان وخزاعة والزنة.

وفي شمال قطاع غزة سُجلت إصابات في صفوف المواطنين، جراء القصف الإسرائيلي المدفعي على مناطق مختلفة شمال القطاع، كما سُمعت أصوات انفجارات ضخمة ومتواصلة مع تصاعد ألسنة الدخان في أحياء الزيتون، والشجاعية، والتفاح، والدرج، وتل الهوا، وبيت لاهيا، والرمال في مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأكدت مصادر طبية لوكالة أنباء العالم العربي أن عددًا من المواطنين أصيبوا في قصف مدفعي متواصل على بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وشرق جباليا.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إنه قصف أهدافا في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة بعدما رصد إطلاق صواريخ من المنطقة صوب جنوب إسرائيل.





وأضاف أنه رصد صباح أمس إطلاق أربعة صواريخ من منطقة بيت لاهيا باتجاه مدينة سديروت، وإطلاق صواريخ أخرى من منطقة مدينة غزة باتجاه منطقة زيكيم، مشيرا إلى أنه تم اعتراض كافة القذائف الصاروخية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي قد وجه انذارا إلى المتواجدين ببعض مناطق بيت لاهيا بضرورة "إخلاء المنطقة فورا" بسبب ما سماها عمليات للجيش ضد "البنى التحتية الإرهابية والعناصر التخريبية".

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس عن مصادر أمنية إسرائيلية، القول إن الجيش يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة في وقت "قريب جدا"، مشيرة إلى أن العملية البرية هناك تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق عدة من وسط القطاع، إلى جانب توالي التحذيرات الدولية من شن إسرائيل عملية برية في رفح وتبعاتها الكارثية على المستويات كافة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايد إنه لا توجد في هذه المرحلة مؤشرات على بدء أي نوع من العمليات البرية الكبرى في رفح جنوب قطاع غزة. وفي حين يواصل الجيش الإسرائيلي تأكيد عزمه شن عملية عسكرية في رفح، جددت مصر رفضها التام لاجتياح المدينة.

يأتي ذلك في وقت نفت فيه مصر مساء الثلاثاء، صحة تقرير صحيفة أميركية عن تداولها خططا عسكرية مع إسرائيل بشأن رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة رفضها التام لاحتمال اجتياح المدينة.

يذكر أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وصلت لأكثر من 34 ألفًا و77 ألف جريح، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.