نيران وإجلاء.. هجوم أوكراني بمسيرات على منشآت روسية للطاقة

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تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الأربعاء، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، حيث يواصل الجيش الروسي محاولة بسط المزيد من السيطرة على أراضي أوكرانيا، فيما تسعى كييف للحصول على مزيد من الدعم اللوجستي من حلفائها.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال مسؤولون محليون إن حريقا شب في منشآت طاقة في منطقة سمولينسك في روسيا بعد أن شنت أوكرانيا هجوما بطائرة مسيرة، كما قامت السلطات بعمليات إجلاء من أجزاء من ليبيتسك في جنوب غرب البلاد بعد أن سقطت طائرة مسيرة في منطقة صناعية هناك.

وقال فاسيلي أنوخين، حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا، عبر تطبيق الرسائل "تليغرام": "منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من الطائرات المسيرة الأوكرانية. ونتيجة لهجوم العدو على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو".

ولم يعرف بعد ما هي المنشآت التي اشتعلت فيها النيران. وتلك المنطقة لا تضم مصافي نفطية كبرى.

وفي إطار منفصل، قال إيجور أرتامونوف، حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غرب روسيا، إن طائرة مسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية. وقال على "تليغرام" إنه لم تقع إصابات لكن السلطات أجلت السكان من المناطق المحيطة كإجراء احترازي.

وقال أرتامونوف: "إنه حادث معزول، ولا خطر من شن هجوم على منطقة سكنية.. تم اتخاذ قرار بعدم تشغيل أنظمة الإنذار في المدينة وإخلاء المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المسيرة فقط". لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعني.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا. ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.