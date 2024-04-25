شوهد ينزف بشاحنة في 7 أكتوبر.. فيديو لأسير إسرائيلي يطالب بإطلاقه

1 دقيقة للقراءة

قال إسرائيلي محتجز في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي في تسجيل مصور نشرته حركة حماس، الأربعاء، إن القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع تسبب في مقتل حوالي 70 من رفاقه المحتجزين.





ووصف المحتجز الشاب هيرش غولدبيرغ بولين (24 عاما)، الوضع في أماكن الاحتجاز تحت الأرض بالجحيم، قائلا إنه لا يوجد ماء ولا دواء ولا شمس.

وطالب بولين، الذي ولد في كاليفورنيا ويعيش في القدس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش والمجلس الأمني المصغّر بإعادته وجميع المحتجزين على الفور.

وحول ملابسات اصطحابه إلى داخل قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول من حفل موسيقي، قال بولين "لم يوجد من يحمينا في ذلك اليوم". وخاطب بولين نتنياهو قائلا "بنيامين نتنياهو أنت وحكومتك.. عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين".

وقال موقع "i24" الإسرائيلي إن هذا هو أول فيديو يظهر غولدبيرغ بولين منذ 7 أكتوبر، حيث شوهد وهو يُحشر في شاحنة صغيرة مع رهائن إسرائيليين آخرين من قبل مسلحي حماس.

وذكر الموقع أن والدة هيرش، راشيل غولدبيرغ بولين، هي إحدى القادة في النضال من أجل إطلاق سراح المختطفين. وفي الأسبوع الماضي، اختارتها مجلة تايم ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وتشهد إسرائيل تظاهرات يومية لأهالي الرهائن المختطفين في قطاع غزة ومناصريهم، للمطالبة بالإفراج عنهم بأسرع وقت.