بولتون: السبيل الوحيد لاستعادة المحتجزين هو دخول أنفاق غزة

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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، أن السبيل الوحيد لاستعادة المحتجزين هو دخول الأنفاق والقضاء على حماس.

وأشار إلى أن الاقتصاد في غزة وبعض المناطق بالضفة في وضع غير قابل للحياة، فيما لفت إلى أنه رغم الانقسامات الداخلية فإسرائيل موحدة حول هدف القضاء على حماس.

كما اعتبر أن حل الدولتين مسألة معقدة ولا نزال بعيدين عنه.

التوتر مع حزب الله قد يتحول لحرب شاملة

إلى ذلك قال إن إسرائيل تتصرف للدفاع عن نفسها في مواجهة إيران، في إشارة إلى الرد الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قاعدة جوية ليست بعيدة عن مجمع نطنز النووي جنوب طهران.

وأضاف بولتون في تصريحات لـ "العربية/الحدث"، الخميس، أن إسرائيل ستركز على مواجهة حزب الله بعد القضاء على حماس.

كذلك أوضح أن التوتر بين إسرائيل وحزب الله قد يتحول لحرب شاملة وهو أمر غير مقبول.

بحث ملف الأسرى

يذكر أن مجلس الحرب الإسرائيلي عقد اجتماعا، الخميس، لمناقشة ملف مفاوضات الأسرى، فضلا عن عملية اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وكانت المناقشات الأولية حول هذا الملف (تبادل الأسرى) بدأت في اجتماع لمجلس وزراء الحرب يوم الأحد الماضي حول أفكار جديدة لكسر الجمود الحاصل في المفاوضات.