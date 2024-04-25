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قوات إسرائيلية في غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
قوات إسرائيلية في غزة (أرشيفية - أسوشييتد برس)
خاص

فتح: قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات حماس

دبي - العربية.نت
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أكد القيادي في حركة فتح منير الجاغوب أن شعبية حركة حماس في قطاع غزة سقطت، لافتاً إلى أن القطاع عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات حماس.

فتح: خروج إسرائيل أصبح مطلب حماس الأول وليس أهداف 7 أكتوبر العرب والعالم فتح: خروج إسرائيل أصبح مطلب حماس الأول وليس أهداف 7 أكتوبر

وأضاف في تصريحات لـ "العربية/الحدث" اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تخرج بالقوة من قطاع غزة، مشيراً إلى أنهم أصبحوا مجبرين على التفاوض مع إسرائيل للانسحاب من غزة بسبب حماس.

إلى ذلك قال الجاغوب إن إسرائيل تريد إبقاء حماس حركة عرجاء في غزة لضمان استمرار الانقسام.

كذلك ذكر أن حركة فتح ستذهب إلى الصين للقاء وفد حماس رغم علمها أنها لن تخرج بنتيجة، مشيراً إلى أن حماس تريد دخول منظمة التحرير الآن للحفاظ على بقائها فقط.

الانضمام لفتح

وكان خليل الحية، الذي يمثل حماس في مفاوضات الأسرى، قد صرح الأربعاء أن حماس ستقبل "بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وغزة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرارات الدولية على حدود عام 1967"، مردفاً: "إذا حدث ذلك، فسيتم حل الجناح العسكري للحركة".

إلى ذلك، أشار خلال مقابلة من إسطنبول مع "أسوشييتد برس"، إلى أن الحركة تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية - التي ترأسها حركة فتح - لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية.

غير أنه لم يوضح ما إذا كان اعتماده الواضح لحل الدولتين سيكون بمثابة نهاية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو خطوة مؤقتة نحو الهدف المعلن للحركة ألا وهو تدمير إسرائيل.

يذكر أن الحرب في غزة متواصلة منذ 7 أكتوبر الفائت، وسط جمود يغلف مفاوضات وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني المحاصر وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

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