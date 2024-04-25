مقتل موظف إغاثة بلجيكي ونجله بقصف إسرائيلي على غزة

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أعلنت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينيز اليوم الخميس أن موظف إغاثة كان يشارك في جهود المساعدة التنموية البلجيكية قُتل في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

مقتل موظف إغاثة ونجله

وأضافت الوزيرة في بيان "ببالغ الحزن والهلع، علمنا بوفاة زميلنا عبد الله نبهان (33 عاما) ونجله جمال البالغ من العمر سبع سنوات الليلة الماضية إثر قصف من الجيش الإسرائيلي في الجزء الشرقي من مدينة رفح".

وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية، قد أعلنت مطلع أبريل أن سبعة أشخاص يعملون لصالحها، بينهم مواطنون من أستراليا، وبريطانيا، وبولندا، لقوا حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

"تعليق عمليات"

وأعلنت المنظمة التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة "تعليق عملياتها في المنطقة" بعد مقتل موظفيها.

وأضافت المنظمة في بيان أن العاملين الذين كان من بينهم أيضاً فلسطينيون ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، كانوا يستقلون سيارتين مدرعتين تحملان شعارها إلى جانب مركبة أخرى.

قصف رغم التنسيق

وذكرت أنه على الرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف في أثناء مغادرتها مستودعها في دير البلح، بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي جُلبت إلى غزة عن طريق البحر.

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في عمليات الإغاثة، ولا سيما توزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.