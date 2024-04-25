أميركا و17 دولة تدعو للإفراج عن الأسرى في غزة.. وحماس ترد

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دعت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في بيان مشترك إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقال قادة الدول الـ18 في البيان الذي نشره البيت الأبيض الخميس إن "مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي، يثير قلقاً دولياً"، مطالبين بـ"الإفراج فوراً عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم وبينهم مواطنونا".

"طويل الأجل"

كما أكدوا أن "الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

كذلك أضافوا أن "سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية".

"إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"

فيما أردفوا: "نحن ندعم بقوة جهود الوساطة الجارية من أجل إعادة مواطنينا إلى وطنهم. ونكرر دعوتنا لحماس لإطلاق سراح الرهائن"، مشددين: "دعونا ننهي هذه الأزمة حتى نتمكن بشكل جماعي من تركيز جهودنا على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

والدول الموقعة هي أميركا والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمرك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.

احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق

من جهته قال مسؤول أميركي كبير أثناء إطلاع الصحافيين على البيان إن هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الرهائن لكنه ليس واثقاً تماماً.

من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن على حماس تسليم كل الأسرى لديها.

حماس تعلق

في المقابل قال القيادي في حماس، سامي أبو زهري، لرويترز، إن الحركة متمسكة بمطلبها بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

كما اعتبر أن الضغوط الأميركية على حماس "ليس لها قيمة".

ويغلف الجمود مفاوضات وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني المحاصر وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

عملية برية في رفح

يأتي ذلك فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لعملية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية من أن ذلك قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وناشدت دول غربية من بينها الولايات المتحدة، إسرائيل التراجع عن مهاجمة رفح مشددة على أن ذلك قد يؤدي إلى كارثة إنسانية نظراً لوجود كثير من النازحين الذين لا يملكون سوى مأوى بدائي وقدر لا يذكر من الطعام أو الرعاية الصحية.