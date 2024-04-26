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جنديان إسرائيليان في قطاع غزة - رويترز

أميركا تراجع قرار معاقبة "نتساح يهودا".. والسر بفيديو "تيك توك"

دبي - العربية.نت
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كشفت مصادر أميركية مطلعة أن وزارة الخارجية الأميركية علقت فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، مبينة أن واشنطن تقوم بمراجعة القضية في ضوء معلومات جديدة قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة.

نتساح يهودا ليست وحدها.. عقوبات تلاحق عدة وحدات إسرائيلية العرب والعالم نتساح يهودا ليست وحدها.. عقوبات تلاحق عدة وحدات إسرائيلية

وأوضح شخص مطلع على تلك المسألة أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما اتفاقية خاصة تفرض على واشنطن التشاور مع تل أبيب قبل اتخاذ أي قرارات عقابية بحق قوات إسرائيلية.

كما كشف مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن مكالمات عدة جرت خلال الأيام الأخيرة، بين محاميي الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، شاركت خلالها إسرائيل معلومات جديدة حول "نتساح يهودا"، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري.

جنود إسرائيليون وتطبيق تيك توك - خاص العربية.نت
جنود إسرائيليون وتطبيق تيك توك - خاص العربية.نت

فيديو "تيك توك"

وبين مسؤول إسرائيلي أن المعلومات الجديدة ركزت على فيديو نشر في منصة "تيك توك" من عام 2022 صور فيه جنود من الكتيبة أنفسهم وهم يسيئون معاملة المعتقلين الفلسطينيين.

كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الفيديو كان جزءا أساسيا من الادعاء الأميركي ضد الكتيبة، وقال إن إسرائيل قدمت لوزارة الخارجية معلومات حول التحقيقات في الحادث والخطوات التأديبية المتخذة.

وأوضحت إسرائيل أنه لا توجد دعاوى مدنية ضد الجنود لأنه لم يتم تقديم أي شكوى من قبل الفلسطينيين.

فيما قال مسؤول أميركي أن واشنطن لن تستبعد العقوبات على وحدات بالجيش الإسرائيلي إذا ثبتت مخالفاتها.

وكانت إدارة بايدن تنوي حجب المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب عن كتيبة نيتساح يهودا – وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

ما هي كتيبة نتساح يهودا؟

يشار إلى أن كتيبة "نتساح يهودا" تم تشكيلها في عام1999‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ لاستيعاب المعتقدات الدينية لليهود المتشددين وغيرهم من المجندين القوميين المتدينين في الجيش.

كما عملت بشكل أساسي في الضفة الغربية قبل أن يتم إخراجها في أواخر عام 2022 بعد انتقادات أميركية. وعملت الوحدة في غزة في الآونة الأخيرة.

يذكر أن قائد وحدة نتساح يهودا كان وبخ في 2022 كما فُصل ضابطان بسبب وفاة أميركي مسن من أصل فلسطيني كان جنود الوحدة قد اعتقلوه في الضفة الغربية، في واقعة أثارت قلق واشنطن.

كما وقعت عدة حوادث أخرى في السنوات القليلة الماضية، بعضها أظهرته مقاطع مصورة، واتُهم جنود تلك الوحدة بسببها بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين

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