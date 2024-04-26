نتنياهو: التهديد باعتقال مسؤولين إسرائيليين "أمر مشين"

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في ظل المخاوف الإسرائيلية من صدور مذكرة اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أن التهديد باعتقال جنود ومسؤولين إسرائيليين أمر "مشين ولن نخضع له".

"أمر مشين"

وأضاف نتنياهو على منصة إكس "لن تقبل إسرائيل أبدا تحت قيادتي أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

كما أضاف أن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين فيما وصفها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم" أمر مشين.

"لن نتوقف في الدفاع عن أنفسنا"

فيما شدد على أن "إسرائيل ستواصل حربها حتى تحقيق النصر"، مضيفا "لن نتوقف أبدًا عن الدفاع عن أنفسنا".

وقال نتنياهو على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أن تهديد الجنود والمسؤولين "سيمثل سابقة خطيرة لكل الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب". بحسب تعبيره.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع قوله، إن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان ما كان ليعمل على إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين دون ضوء أخضر من البيت الأبيض.

احتمال صدور مذكرة من الجنائية الدولية

وكانت القناة "12" الإسرائيلية قد قالت إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب الحرب على قطاع غزة.

وذكرت القناة أن إسرائيل حصلت على معلومات ترجح إصدار المحكمة أوامرها قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

وكشفت عن عقد مكتب نتنياهو اجتماعا طارئا الثلاثاء الماضي لبحث أوامر الاعتقال المحتملة وشارك في الاجتماع وزراء القضاء والخارجية والشؤون الاستراتيجية وخبراء قانونيون.

مطالبات بالتدخل

كما كشفت عن أن نتنياهو طالب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتهما إسرائيل بالتدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية.

وفي مارس الماضي كتبت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية عن تلك المخاوف قائلة إن الجيش الإسرائيلي "يستعد لمعركة ما بعد الحرب".