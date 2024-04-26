قطع إشارة حمراء.. فيديو لبن غفير مصاباً بجروح بعد انقلاب سيارته

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بعد ساعات قليلة على حادثة الطعن التي شهدتها مدينة الرملة، شمال غرب القدس، تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث سير أثناء تفقده الموقع.

"مصاب بجروح متوسطة"

فيما أفاد مراسل العربية/الحدث أنه جرى نقله إلى المستشفى مصاباً بجروح متوسطة.

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في حين أفاد شاهد عيان أن سيارة الوزير المعروف عنه مخالفاته المتكررة لقوانين السير، تخطى إشارة حمراء في المكان، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

"حادث الرملة"

أتى ذلك، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية بوقت سابق الجمعة أن شخصا واحدا أصيب في حادث طعن بمدينة الرملة، بوسط إسرائيل، مضيفة أنه تم "تحييد" المنفذ.

وأضافت الشرطة على منصة إكس "بحسب التحقيقات الأولية في مكان الحادث، فقد أصيب شخص وتم تحييد المنفذ".

كما ذكرت أنه يجري حاليا التحقيق في خلفية وظروف الحادث.

ويعرف بن غفير بتصريحاته المتطرفة تجاه الفلسطينيين عامة، والتي زادت حدة وعنصرية منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.