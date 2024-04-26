الناتو: ألمانيا أكثر من قدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

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كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، أن ألمانيا أكثر من قدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

كما قال ينس ستولتنبرغ في اجتماع من برلين بشأن المساعدة في تسليح أوكرانيا إن ألمانيا وبريطانيا كشفتا وحدات تجسس تابعة لروسيا على أراضيهما.

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في المقابل، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، وأضاف أن تعثر التمويل الأميركي ساعد موسكو في المضي في أعمالها العسكرية.

وقال زيلينسكي في بداية اجتماع عبر الإنترنت بقيادة الولايات المتحدة بشأن المساعدة في تسليح أوكرانيا "استخدمت الطائرات الروسية أكثر من 9000 قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا خلال هذا العام، ونحن بحاجة إلى قدرات دفاعية لإسقاط الطائرات المقاتلة كي لا تقترب من مواقعنا وحدودنا".

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الاجتماع سيركز على قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث خصصت لها عشرات المليارات من الدولارات منذ بدء الحرب.

لكن الكونغرس انتظر حتى هذا الشهر ليقر تمويلا واسع النطاق لكييف منذ حوالي عام ونصف العام، حيث وقع الرئيس الأميركي القرار يوم الأربعاء.

وتتضمن حزمة المساعدات الأولية لأوكرانيا مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز ستينغر وذخيرة إضافية لمنظومات صواريخ مدفعية عالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة التي يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.