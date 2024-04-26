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من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية - أسوشييتد برس)

بكمين مركّب.. حزب الله يستهدف قافلة إسرائيلية في تلال كفرشوبا

دبي - العربية.نت
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بكمين وصفه بالمركب، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قافلة عسكرية إسرائيلية قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، ليل الخميس.

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وأضاف الحزب في بيان أن الكمين أسفر عن تدمير آليتين إسرائيليتين.

كذلك ذكر البيان أن مقاتلي الحزب أعدوا الكمين المركب من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم.

وأضاف "عند وصولها.. تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصواريخ، مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".

قصف بنى تحتية لحزب الله

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه قصف بنى تحتية لحزب الله اللبناني في كفرشوبا ومركبا جنوب لبنان، بعد قليل من إعلان الحزب استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته نفذت "قبل قليل" قصفا للبنى التحتية للحزب بعد رصد إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان صوب شمال إسرائيل.

كما أضاف "المدفعية والدبابات ردت على مصادر النيران في منطقة شبعا جنوب لبنان".

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنان أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان في ساعة مبكرة اليوم الجمعة.

ولم تذكر أي تفاصيل إضافية عن الغارة التي تأتي بعد قليل من تبادل حزب الله وإسرائيل الإعلان عن قصف أهداف عبر الحدود.

مخاوف من التصعيد

وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله إطلاق النار منذ أكثر من ستة أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة، في أخطر الأعمال القتالية منذ أن خاضا حربا كبرى في عام 2006.

وأجج القتال المخاوف من حدوث المزيد من التصعيد.

حزب‌الله لبنان
حزب‌الله لبنان

وقُتل 370 لبنانيا على الأقل، من بينهم أكثر من 240 من مقاتلي حزب الله و68 مدنيا، في القتال وفقا لإحصاء رويترز. وقُتل 18 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.‏

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