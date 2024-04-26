روسيا: استهدفنا قطارا يحمل أسلحة غربية في دونيتسك

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بعد سلسلة ضربات استهدفت شبكة السكك الحديد، أكد الجيش الروسي الجمعة أنه قصف قطاراً بمنطقة دونيتسك الأوكرانية، كان يحمل أسلحة غربية إلى كييف.

قطار يحمل أسلحة غربية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قطارا يحمل أسلحة غربية ومعدات عسكرية تم استهدافه قرب بلدة أوداتشنيه، من دون توضيحات إضافية عما أسفرت عنه هذه الضربة.

جاء ذلك بعدما استهدفت مجموعة قوات "دنيبر" الروسية خلال اليوم الماضي تشكيلات من 3 ألوية أوكرانية، حيث حيدت نحو 35 جندياً.

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 15 من أصل 16 مسيرة أطلقتها روسيا.. والقوات الروسية تسيطر على بلدة ثانية في دونيتسك خلال يومين#العربية pic.twitter.com/HeEoehShYd — العربية (@AlArabiya) April 23, 2024

وجاء في إفادة وزارة الدفاع الروسية، أنه وخلال 24 ساعة، استهدفت وحدات مجموعة "دنيبر" حشود ومعدات اللواء الميكانيكي الأوكراني 117، ولواءي الدفاع العسكري 121 و126" في مقاطعتي زاباروجيه وخيرسون.

ووفقاً لوزارة الدفاع بلغت خسائر الجانب الأوكراني 35 جندياً، ومركبتين، ومدفع هاوتزر "إف-إتش 70" عيار 155 ملم بريطاني الصنع، و3 مدافع "إم-777" عيار 155 ملم أميركية الصنع، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "إم-102" أميركي الصنع .

حزمة مساعدات إلى أوكرانيا

أتت هذه التطورات بعدما أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون متعلق بحزمة مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، بعد شهور من التأجيل.

تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

في حين يعد إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا للرئيس الأميركي والديمقراطيين في الكونغرس وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين دفعوا منذ فترة طويلة لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا حتى مع تراجع الجناح اليميني في حزبه بشكل متزايد عن دعمه لكييف.

وتربط الحزمة بين 4 مشاريع قوانين صوت عليها مجلس النواب بشكل منفصل في جلسة نادرة، وتوفر ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وأكثر من 26 مليار دولار لإسرائيل وأكثر من 8 مليارات دولار لمنطقة المحيط الهادئ والهندي.