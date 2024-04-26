روسيا: قوات الناتو اقتربت من حدودنا وهذا تهديد!

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بينما من المقرر أن تبدأ تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم في فنلندا بالقرب من الحدود الروسية، عادت موسكو وأكدت أن ما يجري "عمل استفزازي".

الناتو اقترب

فقد رأى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن بلاده ليس لديها الآن ولم يكن لديها من قبل خطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي.

وقال شويغو خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أستانا، إن روسيا لم تهدد أبداً الناتو، مشدداً على أن ليس لديها مصالح جيوسياسية أو عسكرية في مهاجمة دول الحلف.

كما أضاف "نحن ببساطة نحمي شعبنا في أراضينا التاريخية"، مؤكداً أن موسكو تبذل دائما "أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم".

روسيا تحذر الناتو مجدداً

رغم ذلك، فقد أعلن أن قوات الناتو اقتربت من حدود بلاده، وشكلت لها تهديدات إضافية.

يأتي هذا بعد ساعات فقط من إعلان ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن تلك التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية استفزاز، مهمته الضغط عسكرياً على بلادها من خلال إظهار القوة.

كما هددت بأن تلك التدريبات تزيد من خطر وقوع حوادث عسكرية محتملة.

33 ألف عسكري

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كان أعلن قبل أيام، أن انضمام السويد إلى حلف "الناتو" أدى إلى تصعيد التوتر العسكري والسياسي، مشيراً إلى أن عدد قوات الناتو بالقرب من حدود روسيا يصل حالياً إلى 33 ألف عسكري.

سيناريو المواجهة المباشرة بين روسيا والناتو

وقال شويغو خلال اجتماع مع قيادات هيئات وزارة الدفاع، إن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في أوائل مارس الماضي، زاد من التوتر العسكري والسياسي على الاتجاهات الاستراتيجية الغربية والشمالية الغربية.

يأتي هذا بينما قال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، الأسبوع الماضي، إن الانضمام إلى حلف الناتو قبل عام حول بلاده إلى "دولة خط مواجهة"، نظراً لأنه ضاعف حدود التكتل العسكري مع روسيا.

وفنلندا، التي أصبحت الدولة العضو رقم 31 في الناتو في نيسان 2023، لديها حدود برية بطول 1340 كيلومترا مع روسيا.