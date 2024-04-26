مؤشر جديد على اجتياح رفح.. صور لـ"خيم بيضاء" في خان يونس

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في مؤشر جديد على عزم إسرائيل المضي قدماً على اجتياح رفح جنوب قطاع غزة، أظهرت صور حديثة للأقمار الاصطناعية، مخيمات بيضاء بعدد كبير على أرض في مدينة خان يونس كانت خالية قبل أسابيع، وذلك لنقل الفلسطينيين إليها استعدادا للعملية العسكرية في المدينة المحاذية للحدود المصرية.

وأظهرت صور من شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب من قطاع غزة، بحسب ما نقلته "رويترز".

ويعتقد أن هذه الخيام نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.



خيم بيضاء في خان يونس - رويترز خيم بيضاء في خان يونس - رويترز

وكان مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية قال يوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية لتل أبيب من كارثة إنسانية.

كما أشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.

الضوء الأخضر

وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.

كذلك، قال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.

مع قرب ساعة الصفر لاجتياح رفح.. أين يذهب النازحون؟

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت قبل أيام نقلاً عن مسؤولين مصريين، أنّ إسرائيل تستعد لإجلاء المدنيين من رفح إلى خان يونس في عملية تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك، يتوقع عدد من المراقبين أن يستغرق نقل النازحين من رفح بضعة أسابيع، حال الاجتياح، إلا أن الأمم المتحدة فضلا عن دول غربية عدة حذرت تل أبيب من الإقدام على اجتياح المدينة، لافتة إلى أنه لا أماكن آمنة في كامل القطاع.

ويعيش في رفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا من معظم مناطق قطاع غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام.