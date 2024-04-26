من موسكو إلى كييف.. الحرب تفجر فضائح الفساد

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يبدو أن الفضائح لم ترحم لا روسيا ولا أوكرانيا خلال السنتين الماضيتين، مع تقدم طفيف لكييف في هذا المجال.

ففي آخر شبهات الفساد التي ضربت القيادات الأوكرانية مؤخراً، قدّم وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، استقالته.

فقد كشف رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في رسالة نشرها مساء أمس على فيسبوك أنّ البرلمان "تلقّى خطاب استقالة من سولسكي".

وجاء في الرسالة "أطلب منكم قبول استقالتي من منصب وزير السياسة الزراعيّة والغذاء".

استيلاء على أراضٍ للدولة

فيما يتعيّن الآن على المسؤولين المنتخبين الموافقة على استقالة الوزير المتّهم بالاستيلاء على أراضٍ للدولة قبل انضمامه إلى الحكومة.

ويُشتبه في أنّ سولسكي استولى على أراض مملوكة للدولة بـ"قيمة تبلغ حوالي 6,9 مليون يورو".

كما "حاول الاستيلاء على أراض أخرى" تبلغ قيمتها نحو 4,5 مليون يورو.

في موسكو أيضا

أتت تلك الاستقالة بعد اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف أيضا قبل يومين، في أكبر قضية فساد تهز البلاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقبله أيضا ألقي القبض على نائبة وزير الثقافة السابقة أولغا ياريلوفا، ووجهت إليها في أبريل 2023، تهمة اختلاس أكثر من 200 مليون روبل (2.2 مليون دولار).

وتخضع ياريلوفا، التي شغلت منصبها من عام 2018 إلى عام 2022، حاليا للمحاكمة وتواجه احتمال الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات.

كذلك في أوكرانيا ظهرت قضايا فساد عدّة منذ بدء الغزو الروسي بفبراير 2022، خصوصا داخل الجيش.

فيما تُعدّ مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضويّة الاتّحاد الأوروبي.