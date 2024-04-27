إسرائيل تقصف منزلاً في مخيم النصيرات بغزة.. ومقتل 4

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قتل 4 أشخاص وأصيب 30 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط غزة، بحسب ما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال التلفزيون الفلسطيني إن 3 أشخاص قتلوا في قصف على محيط مدرسة فيصل داخل الحي الياباني في غرب خان يونس بجنوب القطاع.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرات إسرائيلية على منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قصفت مناطق "آمنة"

في سياق متصل أفادت شبكة "إن.بي.سي. نيوز" الأميركية أنها أجرت تحقيقاً في ضربات جوية إسرائيلية كشف أن إسرائيل قصفت مناطق كانت قد حددتها على أنها مناطق آمنة في جنوب غزة.

ووفقا للشبكة، فإن الهجمات السبع التي حققت فيها وقعت في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان الجاري.

وقامت أطقم تصوير تابعة لشبكة "إن.بي.سي. نيوز" بتصوير لقطات من الضربات، و6 منها استهدفت رفح ذاتها والسابعة كانت على المواصي بقطاع غزة أيضا، والتي كانت إسرائيل قد حددتها أيضا أنها منطقة آمنة.

مقتل 34 ألف شخص

وأظهرت إحداثيات الضربات أنها استهدفت مناطق كان الجيش الإسرائيلي طالب الفلسطينيين بالرحيل إليها في خريطة نشرها الجيش في أول ديسمبر كانون الأول.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 34 ألفا و356 قتيلا، بينما زاد عدد المصابين إلى 77 ألفا و368 مصابا.