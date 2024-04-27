حماس والجهاد والجبهة الشعبية: ضرورة التوصل لصفقة تبادل "جادة"

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قالت حركة حماس اليوم السبت إن قيادات الحركة وحركتي الجهاد والجبهة الشعبية أكدوا خلال لقاء ضرورة التوصل لصفقة "جادة" لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضافت حماس أن اللقاء الذي ضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي بحث "الجهود المبذولة لوقف العدوان وتحقيق الانسحاب الفوري الكامل والشامل، وإطلاق سراح الأسرى".

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وناقش قادة الحركات الثلاث "ضرورة التواصل الوطني في سبيل تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان حماس.

دراسة المقترح

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تسلمت الرد الإسرائيلي الرسمي على موقف الحركة الذي سلمته إلى الوسطاء المصريين والقطريين في 13من أبريل نيسان الجاري.

وذكر بيان عن خليل الحية القيادي في حماس أن الحركة "ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

وقدمت مصر اقتراحاً لحركة "حماس" بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت.

ومن المرجح التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من وجود بعض التحفظات. وفق الفضائية المصرية شبه الرسمية.