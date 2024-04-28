بعد مقتل 7 من عمالها.. ورلد سنترال كيتشن تستأنف عملياتها بغزة

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قالت مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الخيرية إنها قررت استئناف عملياتها في قطاع غزة، غداً الاثنين، وذلك بعد شهر من وقفها بسبب واقعة مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.

وقبل وقف عملياتها وزعت المؤسسة أكثر من 43 مليون وجبة في غزة، بدءًا من أكتوبر الماضي وقت اندلاع الحرب، وهو ما يمثل وفقاً لحساباتها 62% من إجمالي مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية الموزعة في القطاع.

وقالت المؤسسة الخيرية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل نحو ثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، مضيفةً أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.

وأثار مقتل موظفي المؤسسة في الأول من شهر أبريل الجاري تنديدات على نطاق واسع ومطالبات من حلفاء إسرائيل، ومنهم الولايات المتحدة، بتقديم تفسير لما حدث.

الرصيف العائم سيكون جاهزا خلال أسبوعين

يأتي هذا بينما أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرصيف العائم الذي تعمل الولايات المتحدة على بنائه لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة سيبدأ تشغيله في غضون أسابيع قليلة، لكنّه لن يكون بديلاً للطرق البرية التي تعد السبيل الأفضل لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع.

وتسببت الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر ضد حماس في غزة بأزمة إنسانية، في حين تواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة لإتاحة دخول مزيد من المساعدات وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي إن الجيش الأميركي باشر بناء رصيف عائم يهدف إلى تسريع تسليم المساعدات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الأحد في تصريح لشبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الإخبارية: "سيستغرق الأمر على الأرجح أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن نتمكن حقاً من رؤية أي عملية".

وقال كيربي إن المنصة العائمة التي يكمن الهدف في بنائها في إدخال مزيد من المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى غزة ستساعد، لكن ضمن حدود.

وأضاف "بكل صراحة، لا شيء يمكن أن يحل محل الطرق البرية والشاحنات التي تدخل" القطاع.

بعد مقتل سبعة عمّال إغاثة بقصف إسرائيلي في الأول من أبريل في تطوّر أثار غضبا دوليا عارما، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بوجوب تغيير نهجها في الحرب التي تشنها على حركة حماس في قطاع غزة.

وشدد على وجوب أن تسمح إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات، وأن تبذل جهداً أكبر في حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكد أن استمرار الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين.

وقال كيربي إن إسرائيل تسمح الآن بدخول مزيد من الشاحنات، بما في ذلك إلى شمال غزة الأكثر تضرراً.

وقال "لقد بدأ الإسرائيليون في الوفاء بالالتزامات التي طلب منهم الرئيس بايدن الوفاء بها".

وكان بايدن قد أعلن لأول مرة عن خطط لبناء الرصيف العائم في أوائل مارس، في خضم اتّهامات وجّهت لإسرائيل بعرقلة تسليم المساعدات على الأرض.